  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Вердер
1:1
Второй тайм: 58'
Хольштайн Киль
0'
25' Желтая карточка
Фридль Марко
30' Желтая карточка
Стаге Йенс
1:0
36' Гол
Стаге Йенс
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Шмид Романо
1:1
48' Гол
Харрис Фил
50' Желтая карточка
Линен Сенне

Ход матча

25'
Фридль Марко
 
30'
Стаге Йенс
 
36'
Стаге Йенс
1:0
39'
Шмид Романо
 
46'
Биттенкорт Леонардо
Стаге Йенс
 
48'
1:1
Харрис Фил
(Гешвилль Макс)
50'
Линен Сенне
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 246 Количество передач 199
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 117
Вердер 93.2% (109)
X 4.3% (5)
Хольштайн Киль 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
19
Кён
Деррик
6
Стаге
Йенс
14
Линен
Сенне
11
Нжинма
Джастин
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
37
Гигович
Армин
24
Кнудсен
Магнус
22
Ремберг
Николай
27
Пухач
Тымотеуш
19
Харрис
Фил
7
Скрибски
Стивен
Вердер
3-4-2-1
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Хольштайн Киль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:3
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 4 0.4
Дукш Марвин 3 (1) 0.3
Агу Феликс 2 0.2
Вайзер Митчелл 1 0.1
Шмид Романо 1 0.1
Нжинма Джастин 1 0.1
Малатини Хулиан 1 0.1
Кён Деррик 1 0.1
Грюлль Марко 1 0.1
Топп Кеке 1 0.1
Штарк Никлас 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.4
Гигович Армин 2 0.2
Гешвилль Макс 1 0.1
Эррас Патрик 1 0.1
Пихлер Бенедикт 1 0.1
Бернхардссон Александер 1 0.1
Харрис Фил 1 0.1
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.1
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 1
Фридль Марко 2 1
Стаге Йенс 2 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Кён Деррик 1 0
Агу Феликс 1 0
Линен Сенне 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 4 0
Арп Янн-Фите 2 1
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Порат Финн 2 0
Вайнер Тимон 2 0
Гигович Армин 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Вердер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

12
1
Вердер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
13
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90

Пропущено

18
22
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
22%
5
23%
1-15
5
28%
6
27%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
1
6%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4
Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1

Результаты матчей

Вердер
Хольштайн Киль

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Вердер
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 5 4 1 21 - 15 19
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Майнц
 3:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Вердер
 1:1 Заявка 10 3 4 3 16 - 21 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
16.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 10 1 3 6 12 - 24 6
18.
Бохум
 0:1 Заявка 10 0 1 9 9 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Майнц
 3:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
15.
Вердер
 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 9 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 1:1 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Майнц
 3:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
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      1.65 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Вердер 93.2% (109)
    X 4.3% (5)
    Хольштайн Киль 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Хольштайн Киль
    4.35
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    4.30
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    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:1 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Вердер
    93.2% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Хольштайн Киль
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    46.2% (54)
    2:0 Вердер
    17.9% (21)
    1:0 Вердер
    14.5% (17)
    3:1 Вердер
    7.7% (9)
    3:2 Вердер
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Хольштайн Киль
    1.7% (2)
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