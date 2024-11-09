Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Вердер , будет отменен из-за фола.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вердер

39' Стаге Йенс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Скрибски Стивен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

36' Г О О О О Л - Стаге Йенс из команды Вердер левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

35' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Вердер

33' Пухач Тымотеуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ремберг Николай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

33' Харрис Фил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Кнудсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Фридль Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Скрибски Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Скрибски Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Скрибски Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Беккер Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Линен Сенне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

16' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Дукш Марвин нанес удар головой, но Тимон Вайнер спокойно отбил мяч.

12' Кён Деррик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Вердер

10' Линен Сенне не смог попасть в створ ударом издали

8' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Стаге Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Пухач Тымотеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вердер начинает с центра поля