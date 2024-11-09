Тур: 10. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Шторкс Сорен
1:1
Второй тайм: 58'
0'
25' Желтая карточкаФридль Марко
30' Желтая карточкаСтаге Йенс
1:0
36' ГолСтаге Йенс
39' Undefined phrase: football_event_Шмид Романо
1:1
48' ГолХаррис Фил
50' Желтая карточкаЛинен Сенне
Ход матча
25'
30'
36'
1:0
39'
48'
1:1
50'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
246 Количество передач 199
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
19
Кён
Деррик
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
17
Беккер
Тимо
19
Харрис
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
-
42 Топп КекеНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Харрис ФилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
18 Матино СютоНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Хольштайн Киль
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|4
|0.4
|Дукш Марвин
|3 (1)
|0.3
|Агу Феликс
|2
|0.2
|Вайзер Митчелл
|1
|0.1
|Шмид Романо
|1
|0.1
|Нжинма Джастин
|1
|0.1
|Малатини Хулиан
|1
|0.1
|Кён Деррик
|1
|0.1
|Грюлль Марко
|1
|0.1
|Топп Кеке
|1
|0.1
|Штарк Никлас
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.4
|Гигович Армин
|2
|0.2
|Гешвилль Макс
|1
|0.1
|Эррас Патрик
|1
|0.1
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.1
|Бернхардссон Александер
|1
|0.1
|Харрис Фил
|1
|0.1
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.1
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайзер Митчелл
|3
|1
|Фридль Марко
|2
|1
|Стаге Йенс
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|1
|Ремберг Николай
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Порат Финн
|2
|0
|Вайнер Тимон
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гешвилль Макс
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Шульц Марвин
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Вердер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
12
1
Вердер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
13
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90
Пропущено
18
22
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
22%
5
23%
1-15
5
28%
6
27%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
1
6%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4
Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1
Результаты матчей
Вердер
Хольштайн Киль
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Вердер
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
45
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 7
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 15
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|1:3 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|3:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 21
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|6
|18.
|0:1 Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 30
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|3:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|3:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|1:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Вердер
|Вайзер Митчелл
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Хольштайн Киль
Исход игры
Вердер
93.2% (109)
Ничья
4.3% (5)
Хольштайн Киль
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
2:1 Вердер
46.2% (54)
2:0 Вердер
17.9% (21)
1:0 Вердер
14.5% (17)
3:1 Вердер
7.7% (9)
3:2 Вердер
4.3% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
1:2 Хольштайн Киль
1.7% (2)
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