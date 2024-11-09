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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Вердер
2:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
25' Желтая карточка
Фридль Марко
30' Желтая карточка
Стаге Йенс
1:0
36' Гол
Стаге Йенс
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Шмид Романо
1:1
48' Гол
Харрис Фил
50' Желтая карточка
Линен Сенне
68' Желтая карточка
Ивежич Марко
2:1
89' Гол
Бёрк Оливер
90' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
90'+5

Ход матча

25'
Фридль Марко
 
30'
Стаге Йенс
 
36'
Стаге Йенс
1:0
39'
Шмид Романо
 
46'
Биттенкорт Леонардо
Стаге Йенс
 
48'
1:1
Харрис Фил
(Гешвилль Макс)
50'
Линен Сенне
 
62'
 
Порат Финн
Гигович Армин
66'
Топп Кеке
Нжинма Джастин
 
68'
 
Ивежич Марко
72'
 
Холтби Льюис
Скрибски Стивен
72'
 
Матино Сюто
Пухач Тымотеуш
78'
Бёрк Оливер
Дукш Марвин
 
78'
Штарк Никлас
Фридль Марко
 
85'
 
Арп Янн-Фите
Харрис Фил
88'
Деман Оливье
Кён Деррик
 
89'
Бёрк Оливер
(Топп Кеке)
2:1
90'
 
Кнудсен Магнус

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 535 Количество передач 356
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 117
Вердер 93.2% (109)
X 4.3% (5)
Хольштайн Киль 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
19
Кён
Деррик
6
Стаге
Йенс
14
Линен
Сенне
11
Нжинма
Джастин
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
37
Гигович
Армин
24
Кнудсен
Магнус
22
Ремберг
Николай
27
Пухач
Тымотеуш
19
Харрис
Фил
7
Скрибски
Стивен
Вердер
3-4-2-1
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Хольштайн Киль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:3
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 4 0.4
Дукш Марвин 3 (1) 0.3
Агу Феликс 2 0.2
Вайзер Митчелл 1 0.1
Шмид Романо 1 0.1
Нжинма Джастин 1 0.1
Малатини Хулиан 1 0.1
Топп Кеке 1 0.1
Бёрк Оливер 1 0.1
Кён Деррик 1 0.1
Грюлль Марко 1 0.1
Штарк Никлас 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.4
Гигович Армин 2 0.2
Гешвилль Макс 1 0.1
Эррас Патрик 1 0.1
Пихлер Бенедикт 1 0.1
Бернхардссон Александер 1 0.1
Харрис Фил 1 0.1
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.1
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 3 1
Фридль Марко 2 1
Стаге Йенс 2 0
Линен Сенне 2 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Кён Деррик 1 0
Агу Феликс 1 0
Деман Оливье 1 0
Грюлль Марко 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Топп Кеке 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 5 0
Арп Янн-Фите 2 1
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Порат Финн 2 0
Вайнер Тимон 2 0
Гигович Армин 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Ивежич Марко 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Вердер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хольштайн Киль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Вердер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

12
1
Вердер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Хольштайн Киль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
3
38%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
13
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
3
16%
4
31%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
21%
5
21%
1-15
5
26%
6
25%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
1
5%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Вердер 4:1 Падерборн - Вердер 0:1 Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4
Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1

Результаты матчей

Вердер
Хольштайн Киль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вердер
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
11.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
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    Прогнозы 117
    Вердер 93.2% (109)
    X 4.3% (5)
    Хольштайн Киль 2.6% (3)
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    Где смотреть матч Вердер 2:1 Хольштайн Киль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 2:1 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Вердер
    93.2% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Хольштайн Киль
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    46.2% (54)
    2:0 Вердер
    17.9% (21)
    1:0 Вердер
    14.5% (17)
    3:1 Вердер
    7.7% (9)
    3:2 Вердер
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Хольштайн Киль
    1.7% (2)
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