Тур: 10. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
3:1
Второй тайм: 59'
0'
27' Красная карточкаДжан Эмре
28' Желтая карточкаШлоттербек Нико
32' Желтая карточкаНебель Пауль
1:0
36' ГолЛи Чхэ-Сон
1:1
40' ПенальтиГирасси Серу
45' Желтая карточкаКор Доминик
2:1
45' ГолБуркардт Джонатан
3:1
54' ГолНебель Пауль
Ход матча
27'
28'
32'
36'
1:0
40'
1:1
45'
45'
54'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
194 Количество передач 231
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
-
39 Мане ФилиппоЗащитник
-
49 Люрс ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
46 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Боруссия Д
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
85.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
31 матч
19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.87
1.19
Среднее время на гол
103
75
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.69
1.73
Среднее время на гол
53
51
Всего голов
40
45
Голов в среднем за матч
1.29
1.45
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
69
62
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|6
|0.6
|Амири Надим
|2 (1)
|0.2
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.2
|Зиб Арминдо
|2
|0.2
|Лайч Максим
|1
|0.1
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.6
|Адейеми Карим
|2
|0.2
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.2
|Мален Дониэлл
|2
|0.2
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.2
|Бенсебаини Рами
|1
|0.1
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.1
|Нмеча Феликс
|1
|0.1
|Байер Максимилиан
|1
|0.1
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Амири Надим
|2
|1
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Видмер Сильван
|3
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|1
|Джан Эмре
|1
|1
|Кабар Альмугера
|1
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Коуту Ян
|2
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
14
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Боруссия Д
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
27%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
6
40%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2
Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0
Результаты матчей
Майнц
Боруссия Д
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
4
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
4:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Майнц
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
54
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 7
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 15
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|1:3 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|3:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 21
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|6
|18.
|0:1 Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 30
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|3:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|5.
|3:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|1:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Вердер
|Вайзер Митчелл
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 3:1 Боруссия Д
Исход игры
Майнц
2.5% (3)
Ничья
15.1% (18)
Боруссия Д
82.4% (98)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
58% (69)
1:1 Ничья
10.1% (12)
0:2 Боруссия Д
7.6% (9)
0:1 Боруссия Д
6.7% (8)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:3 Боруссия Д
3.4% (4)
2:3 Боруссия Д
1.7% (2)
0:3 Боруссия Д
1.7% (2)
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