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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Майнц
3:1
Второй тайм: 59'
Боруссия Д
0'
27' Красная карточка
Джан Эмре
28' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
32' Желтая карточка
Небель Пауль
1:0
36' Гол
Ли Чхэ-Сон
1:1
40' Пенальти
Гирасси Серу
45' Желтая карточка
Кор Доминик
2:1
45' Гол
Буркардт Джонатан
3:1
54' Гол
Небель Пауль

Ход матча

27'
 
Джан Эмре
28'
 
Шлоттербек Нико
32'
Небель Пауль
 
36'
Ли Чхэ-Сон
(Каси Антони)
1:0
40'
1:1
Гирасси Серу
45'
Кор Доминик
 
45'
Буркардт Джонатан
(Да Коста Данни)
2:1
54'
Небель Пауль
(Мвене Филлипп)
3:1
59'
 
Люрс Янник
Нмеча Феликс

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 194 Количество передач 231
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 119
Майнц 2.5% (3)
X 15.1% (18)
Боруссия Д 82.4% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
33
Майер
Александер
II
13
Гросс
Паскаль
23
Джан
Эмре
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
8
Нмеча
Феликс
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Майнц
3-4-2-1
Боруссия Д
4-1-4-1

История личных встреч

Майнц
Боруссия Д

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
85.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

31 матч

19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

0.87
1.19

Среднее время на гол

103
75

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.69
1.73

Среднее время на гол

53
51

Всего голов

40
45

Голов в среднем за матч

1.29
1.45

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

69
62

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 6 0.6
Амири Надим 2 (1) 0.2
Чхэ-Сон Ли II 2 0.2
Зиб Арминдо 2 0.2
Лайч Максим 1 0.1
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Каси Антони 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.6
Адейеми Карим 2 0.2
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.2
Мален Дониэлл 2 0.2
Джан Эмре 2 (2) 0.2
Бенсебаини Рами 1 0.1
Рюэрсон Юлиан 1 0.1
Нмеча Феликс 1 0.1
Байер Максимилиан 1 0.1
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Небель Пауль 2 0
Дженц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 5 0
Шлоттербек Нико 3 1
Джан Эмре 1 1
Кабар Альмугера 1 1
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Коуту Ян 2 0
Байно-Гиттенс Джейми 2 0
Зюле Никлас 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Азхиль Айман 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
14
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Боруссия Д
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
27%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
6
40%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2
Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0

Результаты матчей

Майнц
Боруссия Д

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
4
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
4:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Майнц
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 5 4 1 21 - 15 19
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Майнц
 3:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Вердер
 1:1 Заявка 10 3 4 3 16 - 21 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
16.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 10 1 3 6 12 - 24 6
18.
Бохум
 0:1 Заявка 10 0 1 9 9 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Майнц
 3:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
15.
Вердер
 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 9 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 1:1 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Майнц
 3:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Небель Пауль наказан за толчок Шлоттербек Нико
    • 46'
      Амири Надим пробует нанести удар издали, но Александр Мейер держит все под контролем
    • 46'
      Забитцер Марсель из команды Боруссия Д перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 58% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Майнц 2.5% (3)
    X 15.1% (18)
    Боруссия Д 82.4% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Боруссия Д
    4.00
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    3.90
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    2.09
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 3:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Майнц
    2.5% (3)
    Ничья
    15.1% (18)
    Боруссия Д
    82.4% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    58% (69)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    0:2 Боруссия Д
    7.6% (9)
    0:1 Боруссия Д
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:3 Боруссия Д
    3.4% (4)
    2:3 Боруссия Д
    1.7% (2)
    0:3 Боруссия Д
    1.7% (2)
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