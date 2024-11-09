Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Майнц , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

47' Удар от ворот произведет Майнц

46' Феликс Нмеча из команды Боруссия Д своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кор Доминик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

42' Гирасси Серу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' 'Г О О О О О Л - Гирасси Серу из команды Боруссия Д забивает с пенальти! Он пробил правой. Робин Центнер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

38' Забитцер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Каси Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

32' Глупую желтую получил Небель Пауль за то, что отбил ногой мяч после свистка

29' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Рефери не любит споров - именно за это Шлоттербек Нико сейчас получил желтую

24' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали

18' Оооо... вот это был удар! Буркардт Джонатан должен был забить с этой позиции.

18' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Майнц

13' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.