Тур: 10. Стадион: Millerntor Stadion. Главный судья: Герач Тимо
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рицка
Ларс
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
49 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Санкт-Паули
Бавария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
3
8
Среднее время на гол
30
11
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
4
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.22
|Афолайян Оладапо
|2
|0.22
|Альберс Андреас
|1
|0.11
|Смит Эрик
|1
|0.11
|Бухальфа Карло
|1
|0.11
|Ирвайн Джексон
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|11 (3)
|1.22
|Олисе Майкл
|5
|0.56
|Мусиала Джамал
|4
|0.44
|Коман Кингсли
|3
|0.33
|Гнабри Серж
|2
|0.22
|Мюллер Томас
|1
|0.11
|Сане Лерой
|1
|0.11
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.11
|Упамекано Дайо
|1
|0.11
|Павлович Александр
|1
|0.11
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
3
Санкт-Паули
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
10
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бавария
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
0
20
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
30
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
14%
4
13%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
6
20%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
29%
4
13%
61-75
2
29%
5
17%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5
Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
Бавария
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
2 раза 40%
1:6
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
81
18
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 20
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Вердер
|Вайзер Митчелл
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Паули - Бавария
Исход игры
Санкт-Паули
0% (0)
Ничья
3.3% (4)
Бавария
96.7% (116)
Тотал 2.5
Больше
70% (77)
Меньше
30% (33)
Обе команды забьют
Да
36.36% (40)
Нет
63.64% (70)
Популярный счёт
0:3 Бавария
25% (30)
0:2 Бавария
24.2% (29)
1:3 Бавария
17.5% (21)
1:2 Бавария
10% (12)
0:4 Бавария
4.2% (5)
1:4 Бавария
3.3% (4)
0:1 Бавария
2.5% (3)
0:5 Бавария
1.7% (2)
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