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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Санкт-Паули
 
Позже
Бавария
Прогнозы 120
Санкт-Паули 0% (0)
X 3.3% (4)
Бавария 96.7% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Санкт-Паули
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
21
Рицка
Ларс
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
17
Афолайян
Оладапо
29
Гилавоги
Морган
11
Эггештайн
Йоханнес
1
Нойер
Мануэль
22
Геррейру
Рафаэл
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Санкт-Паули
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Бавария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:8
Б
3:0

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

3
8

Среднее время на гол

30
11

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
4

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.22
Афолайян Оладапо 2 0.22
Альберс Андреас 1 0.11
Смит Эрик 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Ирвайн Джексон 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 11 (3) 1.22
Олисе Майкл 5 0.56
Мусиала Джамал 4 0.44
Коман Кингсли 3 0.33
Гнабри Серж 2 0.22
Мюллер Томас 1 0.11
Сане Лерой 1 0.11
Мин-Чжэ Ким 1 0.11
Упамекано Дайо 1 0.11
Павлович Александр 1 0.11
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 3 0
Александр Блессин 2 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Мусиала Джамал 2 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Павлович Александр 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
3
Санкт-Паули
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
10
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бавария
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

0
20
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
30
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
14%
4
13%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
6
20%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
29%
4
13%
61-75
2
29%
5
17%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5
Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Бавария

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
2 раза 40%
1:6
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
8
1
1
8
2.5
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Вердер
 Заявка 9 3 3 3 15 - 20 12
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Санкт-Паули - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 16 минут.

    Главный судья: Герач Тимо

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    Санкт-Паули 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули - Бавария

    Исход игры
    Санкт-Паули
    0% (0)
    Ничья
    3.3% (4)
    Бавария
    96.7% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (40)
    Нет
    63.64% (70)
    Популярный счёт
    0:3 Бавария
    25% (30)
    0:2 Бавария
    24.2% (29)
    1:3 Бавария
    17.5% (21)
    1:2 Бавария
    10% (12)
    0:4 Бавария
    4.2% (5)
    1:4 Бавария
    3.3% (4)
    0:1 Бавария
    2.5% (3)
    0:5 Бавария
    1.7% (2)
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