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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
РБ Лейпциг
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 115
РБ Лейпциг 91.3% (105)
X 6.1% (7)
Боруссия М 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
5
Битшиабу
Эль-Шадай
39
Хенрихс
Бенджамин
7
Нуса
Антонио
44
Кампль
Кевин
18
Вермирен
Артур
14
Баумгартнер
Кристоф
11
Опенда
Лои
9
Юссуф
Поульсен
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия М

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.56
Шешко Беньямин 3 0.33
Симонс Хави 2 0.22
Орбан Вилли 2 0.22
Нуса Антонио 1 0.11
Кампль Кевин 1 0.11
Гертрейда Лютсхарел 1 0.11
Хенрихс Бенджамин 0 0
Андре Силва 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (1) 0.67
Онора Франк 2 0.22
Плеа Алассан 2 0.22
Штёгер Кевин 1 0.11
Эльведи Нико 1 0.11
Итакура Ко 1 0.11
Чванчара Томаш 1 0.11
Хак Робин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 3 0
Розе Марко 1 1
Кампль Кевин 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Симонс Хави 2 0
Вермирен Артур 2 0
Орбан Вилли 0 1
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Итакура Ко 2 0
Хак Робин 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
7
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Боруссия М
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
7
47%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

5
14
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2
Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия М

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
11.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча десятого тура Немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Дингерт Кристиан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
РБ Лейпциг 91.3% (105)
X 6.1% (7)
Боруссия М 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия М
1.66
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5.30
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч РБ Лейпциг - Боруссия М онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М

Исход игры
РБ Лейпциг
91.3% (105)
Ничья
6.1% (7)
Боруссия М
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.79% (86)
Меньше
23.21% (26)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
57.4% (66)
1:0 РБ Лейпциг
10.4% (12)
3:1 РБ Лейпциг
9.6% (11)
2:0 РБ Лейпциг
8.7% (10)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:2 РБ Лейпциг
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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