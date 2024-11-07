Тур: 10. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
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Главный тренер: Розе Марко
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Главный тренер: Сеоане Херардо
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История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия М
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.38
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
80
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|5
|0.56
|Шешко Беньямин
|3
|0.33
|Симонс Хави
|2
|0.22
|Орбан Вилли
|2
|0.22
|Нуса Антонио
|1
|0.11
|Кампль Кевин
|1
|0.11
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.11
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Андре Силва
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|0.67
|Онора Франк
|2
|0.22
|Плеа Алассан
|2
|0.22
|Штёгер Кевин
|1
|0.11
|Эльведи Нико
|1
|0.11
|Итакура Ко
|1
|0.11
|Чванчара Томаш
|1
|0.11
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Амаду
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Кампль Кевин
|2
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
7
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Боруссия М
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
7
47%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
5
14
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2
Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Боруссия М
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
45
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 20
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Вердер
|Вайзер Митчелл
|1 3
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М
Исход игры
РБ Лейпциг
88.4% (38)
Ничья
7% (3)
Боруссия М
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (32)
Меньше
21.95% (9)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
53.5% (23)
3:1 РБ Лейпциг
9.3% (4)
2:0 РБ Лейпциг
9.3% (4)
1:0 РБ Лейпциг
7% (3)
1:1 Ничья
4.7% (2)
3:2 РБ Лейпциг
4.7% (2)
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