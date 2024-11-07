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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 43
РБ Лейпциг 88.4% (38)
X 7% (3)
Боруссия М 4.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия М
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РБ Лейпциг
Боруссия М

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия М

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.56
Шешко Беньямин 3 0.33
Симонс Хави 2 0.22
Орбан Вилли 2 0.22
Нуса Антонио 1 0.11
Кампль Кевин 1 0.11
Гертрейда Лютсхарел 1 0.11
Хенрихс Бенджамин 0 0
Андре Силва 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (1) 0.67
Онора Франк 2 0.22
Плеа Алассан 2 0.22
Штёгер Кевин 1 0.11
Эльведи Нико 1 0.11
Итакура Ко 1 0.11
Чванчара Томаш 1 0.11
Хак Робин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 3 0
Розе Марко 1 1
Кампль Кевин 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Симонс Хави 2 0
Вермирен Артур 2 0
Орбан Вилли 0 1
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Итакура Ко 2 0
Хак Робин 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
РБ Лейпциг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
7
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Боруссия М
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
7
47%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

5
14
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2
Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия М

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Вердер
 Заявка 9 3 3 3 15 - 20 12
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 43
    РБ Лейпциг 88.4% (38)
    X 7% (3)
    Боруссия М 4.7% (2)
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    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия М
    1.57
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    5.30
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    88.4% (38)
    Ничья
    7% (3)
    Боруссия М
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (32)
    Меньше
    21.95% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    53.5% (23)
    3:1 РБ Лейпциг
    9.3% (4)
    2:0 РБ Лейпциг
    9.3% (4)
    1:0 РБ Лейпциг
    7% (3)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    3:2 РБ Лейпциг
    4.7% (2)
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