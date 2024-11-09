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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Бохум
0:1
Второй тайм: 59'
Байер Л
0'
0:1
18' Гол
Шик Патрик
35' Желтая карточка
Виттек Максимилиан

Ход матча

18'
0:1
Шик Патрик
(Вирц Флориан)
35'
Виттек Максимилиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 135 Количество передач 377
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 116
Бохум 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Байер Л 96.6% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
32
Виттек
Максимилиан
15
Пасслак
Феликс
21
Хольтманн
Геррит
8
Лосийя
Антони
19
Беро
Матуш
6
Сиссоко
Ибраима
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
Бохум
5-3-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Байер Л

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:5
Б
4:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.11
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.2
Беро Матуш 2 0.2
Де Вит Дани 2 0.2
Хофманн Филипп 1 0.1
Дашнер Лукас 1 0.1
Гамбоа Кристиан 1 0.1
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.6
Вирц Флориан 4 (1) 0.4
Андрих Роберт 2 0.2
Джака Гранит 1 0.1
Фримпонг Жереми 1 0.1
Гримальдо Алехандро 1 0.1
Террье Мартен 1 0.1
Хофманн Йонас 1 0.1
Та Джонатан 1 0.1
Шик Патрик 1 0.1
Инкапье Пьеро 1 0.1
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 3 0
Хофманн Филипп 2 0
Беро Матуш 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Ордец Иван 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 3 0
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Инкапье Пьеро 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Та Джонатан 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Бохум
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

0
9
Бохум
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
7
41%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Забито

9
20
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
5
25%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
2
10%
76-90

Пропущено

29
15
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
3
10%
6
40%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
10
34%
2
13%
61-75
5
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2
Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3
Байер Л
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2
Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Бохум
Байер Л

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бохум
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Байер Л
 1:0 Заявка 10 5 4 1 21 - 15 19
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
10.
Майнц
 3:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11.
Вердер
 1:1 Заявка 10 3 4 3 16 - 21 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
16.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 10 1 3 6 12 - 24 6
18.
Бохум
 0:1 Заявка 10 0 1 9 9 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Майнц
 3:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
15.
Вердер
 1:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 9 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Байер Л
 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Вердер
 1:1 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
5.
Майнц
 3:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 1:1 Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 1:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Вердер Вайзер Митчелл 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Гримальдо Алехандро из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 57'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Медич Яков выиграл воздушное противоборство у Шик Патрик.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.3% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Бохум 0.9% (1)
    X 2.6% (3)
    Байер Л 96.6% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Байер Л
    12.00
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    7.00
    Реклама, bettery.ru
    6.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:1 Байер Л

    Исход игры
    Бохум
    0.9% (1)
    Ничья
    2.6% (3)
    Байер Л
    96.6% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (81)
    Меньше
    27.03% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    35.3% (41)
    1:3 Байер Л
    22.4% (26)
    0:2 Байер Л
    20.7% (24)
    0:3 Байер Л
    6% (7)
    1:4 Байер Л
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Байер Л
    2.6% (3)
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