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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Бохум
1:1
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
18' Гол
Шик Патрик
77' Желтая карточка
Шик Патрик
1:1
89' Гол
Миёши Коджи
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Шик Патрик
(Вирц Флориан)
64'
 
Телла Нейтан
Хофманн Йонас
69'
Дашнер Лукас
Лосийя Антони
 
69'
Гамбоа Кристиан
Хольтманн Геррит
 
69'
Миёши Коджи
Брошински Мориц
 
77'
 
Шик Патрик
77'
 
Бонифасе Виктор
Шик Патрик
78'
Де Вит Дани
Пасслак Феликс
 
87'
 
Гарсия Алеш
Фримпонг Жереми
89'
Миёши Коджи
1:1
90'
Ордец Иван
Эрманн Тим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 282 Количество передач 720
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 116
Бохум 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Байер Л 96.6% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Древес
Патрик
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
32
Виттек
Максимилиан
15
Пасслак
Феликс
21
Хольтманн
Геррит
8
Лосийя
Антони
19
Беро
Матуш
6
Сиссоко
Ибраима
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
Бохум
5-3-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Байер Л

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:5
Б
4:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.11
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.2
Беро Матуш 2 0.2
Де Вит Дани 2 0.2
Хофманн Филипп 1 0.1
Дашнер Лукас 1 0.1
Миёши Коджи 1 0.1
Гамбоа Кристиан 1 0.1
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.6
Вирц Флориан 4 (1) 0.4
Андрих Роберт 2 0.2
Джака Гранит 1 0.1
Фримпонг Жереми 1 0.1
Гримальдо Алехандро 1 0.1
Террье Мартен 1 0.1
Хофманн Йонас 1 0.1
Та Джонатан 1 0.1
Шик Патрик 1 0.1
Инкапье Пьеро 1 0.1
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Филипп 2 0
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Ордец Иван 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 3 0
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Инкапье Пьеро 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Та Джонатан 1 0
Шик Патрик 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Бохум
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

0
9
Бохум
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
4
40%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
4
50%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
4
36%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
7
41%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
5
24%
1-15
3
30%
5
24%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Пропущено

30
16
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 9
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
3
10%
6
38%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
10
33%
2
13%
61-75
5
17%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2
Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3
Байер Л
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2
Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Бохум
Байер Л

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бохум
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 33 - 7 26
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Фрайбург
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5.
Байер Л
 Заявка 10 4 5 1 21 - 16 17
6.
Боруссия Д
 Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
7.
Унион Берлин
 Заявка 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Вердер
 Заявка 10 4 3 3 17 - 21 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
11.
Майнц
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 10 1 2 7 12 - 25 5
18.
Бохум
 Заявка 10 0 2 8 10 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Вердер
 Заявка 5 3 1 1 13 - 12 10
4.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
5.
Майнц
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Хольштайн Киль Кнудсен Магнус 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Бохум: 29%, Байер Л: 71%.
  • 95'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Тапсоба Эдмон из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 93'
    Тактическая замена. Эрманн Тим уходит с поля и его заменяет Ордец Иван
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бохум будет все-таки засчитан.
  • 91'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бохум.
  • 90'
    Контроль мяча: Бохум: 28%, Байер Л: 72%.
  • 89'
    Г О О О О Л - Миёши Коджи забивает ударом с правой ноги!
  • 89'
    Та Джонатан успешно блокирует удар.
  • 89'
    Де Вит Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Бохум 0.9% (1)
    X 2.6% (3)
    Байер Л 96.6% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Байер Л

    Исход игры
    Бохум
    0.9% (1)
    Ничья
    2.6% (3)
    Байер Л
    96.6% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (81)
    Меньше
    27.03% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    35.3% (41)
    1:3 Байер Л
    22.4% (26)
    0:2 Байер Л
    20.7% (24)
    0:3 Байер Л
    6% (7)
    1:4 Байер Л
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Байер Л
    2.6% (3)
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