Тур: 10. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Хартманн Роберт
Ход матча
18'
0:1
77'
89'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
282 Количество передач 720
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Эрманн
Тим
13
Медич
Яков
19
Беро
Матуш
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Эрманн ТимЗащитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурВратарь
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Байер Л
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
2.11
1.75
Среднее время на гол
42
51
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.59
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.2
|Беро Матуш
|2
|0.2
|Де Вит Дани
|2
|0.2
|Хофманн Филипп
|1
|0.1
|Дашнер Лукас
|1
|0.1
|Миёши Коджи
|1
|0.1
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.1
|Пасслак Феликс
|0
|0
|Машович Эрхан
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.6
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.4
|Андрих Роберт
|2
|0.2
|Джака Гранит
|1
|0.1
|Фримпонг Жереми
|1
|0.1
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.1
|Террье Мартен
|1
|0.1
|Хофманн Йонас
|1
|0.1
|Та Джонатан
|1
|0.1
|Шик Патрик
|1
|0.1
|Инкапье Пьеро
|1
|0.1
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Филипп
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Ордец Иван
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Бохум
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
0
9
Бохум
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Байер Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
4
40%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
4
50%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
4
36%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
7
41%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
5
24%
1-15
3
30%
5
24%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Пропущено
30
16
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 9
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
3
10%
6
38%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
10
33%
2
13%
61-75
5
17%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2
Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3
Байер Л
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2
Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Бохум
Байер Л
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бохум
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|33 - 7
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 16
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 25
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 12
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Хольштайн Киль
|Кнудсен Магнус
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:1 Байер Л
Исход игры
Бохум
0.9% (1)
Ничья
2.6% (3)
Байер Л
96.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (81)
Меньше
27.03% (30)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
35.3% (41)
1:3 Байер Л
22.4% (26)
0:2 Байер Л
20.7% (24)
0:3 Байер Л
6% (7)
1:4 Байер Л
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
0:1 Байер Л
2.6% (3)
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