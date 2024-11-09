Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Инкапье Пьеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Брошински Мориц пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

42' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Бохум

36' Инкапье Пьеро не смог попасть в створ ударом издали

35' Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи

33' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

29' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Бохум

27' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Сиссоко Ибраима из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с левой ноги!

18' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Брошински Мориц пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

18' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Бохум

17' Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

16' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Гримальдо Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эрманн Тим не смог попасть в створ ударом издали

7' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жереми Фримпонг наказан за толчок Хольтманн Геррит

3' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля