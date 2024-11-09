Тур: 14. Стадион: На Сихоти.
0:0
Конец матча
0'
0:0
26' Не забитый пенальтиГладик Ян
32' Желтая карточкаEmma Uchegbu
73' Желтая карточкаКестль Даниэль
76' Желтая карточкаLukas Mikulaj
81' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
88' Желтая карточкаТучны Адам
90' Желтая карточкаБариш Дамьян
90'+5
Ход матча
26'
0:0
32'
56'
73'
76'
88'
90'
90
Hugo
Pavek
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Hugo PavekЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
34 Matej Luksch
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Тренчин
Ружомберок
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
42 матча
40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
45.2%
21.5%
14 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
38.1%
30.9%
13 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.15
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.3
1.23
Среднее время на гол
69
73
Всего голов
67
50
Голов в среднем за матч
1.6
1.19
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|3
|0.21
|Эмека Чинонсо
|3
|0.21
|Гайдош Артур
|1
|0.07
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.07
|Rahim Ibrahim
|1
|0.07
|Bright Donkor
|1
|0.07
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.07
|Джуд Сандей
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.29
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.21
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.14
|Хуф Давид
|2
|0.14
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.14
|Малы Матуш
|1
|0.07
|Симон Габриэл
|1
|0.07
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.07
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|5
|2
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Emma Uchegbu
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Lukas Mikulaj
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|3
|1
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Селески Александер
|2
|1
|Кестль Даниэль
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Тучны Адам
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ружомберок
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
7
Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ружомберок
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
6
32%
31-45
5
38%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
5
33%
1-15
6
32%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0
Ружомберок
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3
Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Результаты матчей
Тренчин
Ружомберок
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
410
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 16
|34
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5