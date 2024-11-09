  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Тренчин
0:0
Конец матча
Ружомберок
0'
0:0
26' Не забитый пенальти
Гладик Ян
32' Желтая карточка
Emma Uchegbu
73' Желтая карточка
Кестль Даниэль
76' Желтая карточка
Lukas Mikulaj
81' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
88' Желтая карточка
Тучны Адам
90' Желтая карточка
Бариш Дамьян
90'+5
30
Matus
Slavicek
90
Hugo
Pavek
14
Бондаренко
Тарас
25
Сковайса
Лукаш
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
7
Джуд
Сандей
19
Bright
Donkor
85
Emma
Uchegbu
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
9
Хуф
Давид
30
Хриен
Мартин
Тренчин
4-1-2-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Ружомберок

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

42 матча

40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
45.2%
21.5%
14 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
38.1%
30.9%
13 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
4:1
С
0:3
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.15

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.3
1.23

Среднее время на гол

69
73

Всего голов

67
50

Голов в среднем за матч

1.6
1.19

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 3 0.21
Эмека Чинонсо 3 0.21
Гайдош Артур 1 0.07
Lazar Stojsavljevic 1 0.07
Rahim Ibrahim 1 0.07
Bright Donkor 1 0.07
Бариш Дамьян 1 (1) 0.07
Джуд Сандей 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 4 0.29
Хриен Мартин 3 (1) 0.21
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.14
Хуф Давид 2 0.14
Бодя Мартин 2 (1) 0.14
Малы Матуш 1 0.07
Симон Габриэл 1 0.07
Мудры Тимотей 1 (1) 0.07
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 5 2
Бариш Дамьян 5 0
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Lazar Stojsavljevic 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Emma Uchegbu 1 0
Багин Сауэль 1 0
Lukas Mikulaj 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 3 1
Лавринчик Самуэль 4 0
Селески Александер 2 1
Кестль Даниэль 3 0
Симон Габриэл 3 0
Тучны Адам 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ружомберок
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
7
Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ружомберок
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
6
32%
31-45
5
38%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
5
33%
1-15
6
32%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0
Ружомберок
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3
Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1

Результаты матчей

Тренчин
Ружомберок

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 28 - 16 34
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 0:0 14 6 7 1 19 - 10 25
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
6.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Михаловце
 14 3 5 6 17 - 26 14
8.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 13 3 4 6 13 - 18 13
10.
Тренчин
 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 0:0 13 3 1 9 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
9.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Комарно
 0:0 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 0:0 7 3 4 0 10 - 4 13
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 0:0 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 6 0 3 3 4 - 8 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Эмма Учегбу получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гладик Ян пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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