Тур: 14. Стадион: Вион.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
7'
10'
31
Трефиль
Якуб
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш Немет
-
-
14 Tobias Divis
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Комарно
Спартак Трнава
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.23
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.15
|Сильвестр Якуб
|2
|0.15
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.08
|Christian Bayemi
|1
|0.08
|Тамаш Нандор
|1
|0.08
|Dominik Zak
|1
|0.08
|Jozef Spyrka
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офори Келвин
|6
|0.43
|Даниэл Эрик
|4
|0.29
|Дюриш Михал
|2
|0.14
|Прохазка Роман
|1
|0.07
|Микович Мартин
|1
|0.07
|Кратохвил Милош
|1
|0.07
|Азанго Филип
|1
|0.07
|Пих Роберт
|1
|0.07
|Штетина Лукаш
|1
|0.07
|Голик Либор
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Zak
|3
|1
|Сильвестр Якуб
|3
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Михал
|5
|0
|Прохазка Роман
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Желькович Адриан
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
1
Комарно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
9
Комарно
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Спартак Трнава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
23%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
17%
1-15
4
36%
1
6%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
7
39%
76-90
Пропущено
27
11
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
19%
2
18%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
5
19%
4
36%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
11%
3
27%
61-75
11
41%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4
ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1
МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3
Результаты матчей
Комарно
Спартак Трнава
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Комарно
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
39
67
111
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 16
|34
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5