Тур: 14. Стадион: Вион.
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаДюриш Михал
10' Желтая карточкаНади Герго
24' Желтая карточкаГанбаяр Ганболд
38' Желтая карточкаЖелькович Адриан
1:0
52' ГолГанбаяр Ганболд
1:1
58' ПенальтиПрохазка Роман
90' Желтая карточкаGabor Toth
90' Желтая карточкаУйлаки Марек
1:2
90' ГолКратохвил Милош
90'+10
Ход матча
7'
10'
24'
38'
52'
58'
1:1
90'
90'
90'
31
Трефиль
Якуб
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш Немет
-
-
14 Tobias Divis
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Комарно
Спартак Трнава
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.23
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0.15
|Сильвестр Якуб
|2
|0.15
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.15
|Christian Bayemi
|1
|0.08
|Тамаш Нандор
|1
|0.08
|Dominik Zak
|1
|0.08
|Jozef Spyrka
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офори Келвин
|6
|0.43
|Даниэл Эрик
|4
|0.29
|Дюриш Михал
|2
|0.14
|Прохазка Роман
|2 (1)
|0.14
|Кратохвил Милош
|2
|0.14
|Микович Мартин
|1
|0.07
|Азанго Филип
|1
|0.07
|Пих Роберт
|1
|0.07
|Штетина Лукаш
|1
|0.07
|Голик Либор
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Zak
|3
|1
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Сильвестр Якуб
|3
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюриш Михал
|5
|0
|Прохазка Роман
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Желькович Адриан
|4
|0
|Уйлаки Марек
|2
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
1
Комарно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спартак Трнава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
9
Комарно
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
5
45%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
44%
1
17%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
23%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
4
33%
8
40%
76-90
Пропущено
29
12
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
1
3%
1
8%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
12
41%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4
ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1
МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3
Результаты матчей
Комарно
Спартак Трнава
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Комарно
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
310
77
112
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5