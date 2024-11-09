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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Комарно
1:2
Конец матча
Спартак Трнава
0'
7' Желтая карточка
Дюриш Михал
10' Желтая карточка
Нади Герго
24' Желтая карточка
Ганбаяр Ганболд
38' Желтая карточка
Желькович Адриан
1:0
52' Гол
Ганбаяр Ганболд
1:1
58' Пенальти
Прохазка Роман
90' Желтая карточка
Gabor Toth
90' Желтая карточка
Уйлаки Марек
1:2
90' Гол
Кратохвил Милош
90'+10
31
Трефиль
Якуб
8
Simon
Smehyl
21
Пиларж
Роберт
5
Шпирьяк
Доминик
24
Ondrej
Rudzan
97
Шпалек
Николас
77
Нади
Герго
6
Dan
Ozvolda
73
Ганбаяр
Ганболд
22
Тамаш
Нандор
23
Сильвестр
Якуб
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
97
Офори
Келвин
6
Прохазка
Роман
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
Комарно
4-4-2
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Комарно
Спартак Трнава

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:2
К
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.23
Ганбаяр Ганболд 2 0.15
Сильвестр Якуб 2 0.15
Simon Smehyl 2 (1) 0.15
Christian Bayemi 1 0.08
Тамаш Нандор 1 0.08
Dominik Zak 1 0.08
Jozef Spyrka 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офори Келвин 6 0.43
Даниэл Эрик 4 0.29
Дюриш Михал 2 0.14
Прохазка Роман 2 (1) 0.14
Кратохвил Милош 2 0.14
Микович Мартин 1 0.07
Азанго Филип 1 0.07
Пих Роберт 1 0.07
Штетина Лукаш 1 0.07
Голик Либор 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Zak 3 1
Ганбаяр Ганболд 4 0
Сильвестр Якуб 3 0
Пиларж Роберт 3 0
Tobias Divis 3 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Gabor Toth 1 0
Нади Герго 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Шпирьяк Доминик 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Томаш Немет 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Михал 5 0
Прохазка Роман 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Желькович Адриан 4 0
Уйлаки Марек 2 0
Сабо Эрик 2 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Комарно
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
1
Комарно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спартак Трнава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
9
Комарно
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
44%
1
17%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
23%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
4
33%
8
40%
76-90

Пропущено

29
12
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
1
3%
1
8%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
12
41%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4
ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1
МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3

Результаты матчей

Комарно
Спартак Трнава

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Комарно
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
7
7
1
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 28 - 16 34
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 14 7 6 1 21 - 11 27
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
6.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Михаловце
 14 3 5 6 17 - 26 14
8.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 13 3 4 6 13 - 18 13
10.
Тренчин
 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
9.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Спартак Трнава
 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 6 0 3 3 4 - 8 3
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Ганбаяр Ганболд бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Желькович Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Желькович Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ганбаяр Ганболд получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Ганбаяр Ганболд получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Нади Герго получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Нади Герго получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Судья начинает матч
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