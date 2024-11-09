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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Слован Братислава
3:1
Второй тайм: 63'
Скалица
0'
1:0
14' Гол
Стрелец Давид
34' Желтая карточка
Матеёв Роберт
2:0
41' Гол в свои ворота
Копас Адам
3:0
45' Гол
Стрелец Давид
3:1
50' Гол
Яо Янн Майкл

Ход матча

14'
Стрелец Давид
(Блэкмэн Сезар)
1:0
34'
 
Матеёв Роберт
41'
Копас Адам
2:0
45'
Стрелец Давид
(Мустафич Ален)
3:0
46'
 
Adam Ravas
Davi Alves
50'
3:1
Яо Янн Майкл
(Martin Masik)
59'
 
Гази Адам
Матеёв Роберт
59'
 
Lukas Leginus
Жибриль Таофик
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Слован Братислава
Ничья
Скалица
6.10
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Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
2
Вут
Симен
17
Медведев
Юрий
II
77
Игнатенко
Даниил
20
Мустафич
Ален
26
Гайдош
Артур
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
21
Мак
Роберт
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
33
Копас
Адам
9
Моронг
Адам
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
16
Матеёв
Роберт
8
Davi
Alves
7
Яо
Янн
Майкл
14
Жибриль
Таофик
Слован Братислава
4-2-1-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Скалица

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:3
С
1:0
С
1:2
К
3:3
К
2:1
С
1:4
С
3:0
ТМС
0:1
К
0:3
С
2:0
С
0:2
С
4:1
КС
3:5

Голы

Всего голов

12
23

Голов в среднем за матч

2.4
2.88

Среднее время на гол

37
31

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
46

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 10 (3) 0.77
Стрелец Давид 8 0.62
Марчелли Нино 2 0.15
Мак Роберт 2 0.15
Шарани Зуберу 1 0.08
Кашия Гурам 1 0.08
Метсоко Иджесси 1 0.08
Толич Марко 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Мустафич Ален 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.14
Подгорин Оливер 2 (2) 0.14
Матеёв Роберт 2 0.14
Martin Nagy II 2 0.14
Яо Янн Майкл 2 0.14
Моронг Адам 1 0.07
Гази Адам 1 0.07
Власко Ян 1 (1) 0.07
Michael Ranko 1 0.07
Lukas Leginus 1 0.07
Davi Alves 1 0.07
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Толич Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Байрич Кенан 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Войтко Матуш 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Mario Holly 3 0
Adam Krcik 1 1
Матеёв Роберт 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Юнас Мартин 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Моронг Адам 1 0
Michael Ranko 1 0
Martin Nagy II 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
7
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Скалица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

20
4
Слован Братислава
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

20
11

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Забито

20
8
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
3
38%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
7
35%
3
38%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

24
16
6 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
6
38%
61-75
9
38%
4
25%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
5
31%
5
21%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
4
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2
Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0
Скалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2
Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Скалица

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
4
4
3
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
4
9
4
8
2.5
1
12
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:1 13 11 1 1 28 - 16 34
2.
Жилина
 0:0 14 9 4 1 29 - 10 31
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Ружомберок
 0:0 14 4 5 5 16 - 18 17
6.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Михаловце
 0:0 14 3 5 6 16 - 25 14
8.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 13 3 4 6 13 - 18 13
10.
Тренчин
 0:0 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 1:3 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:0 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 3:1 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 0:0 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Тренчин
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Михаловце
 0:0 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
10.
Скалица
 1:3 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:1 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 0:0 7 3 3 1 10 - 2 12
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 0:0 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 1:3 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Тренчин
 0:0 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 6 0 3 3 4 - 8 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Слован Братислава
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