Тур: 14. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
3:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолСтрелец Давид
34' Желтая карточкаМатеёв Роберт
2:0
41' Гол в свои воротаКопас Адам
3:0
45' ГолСтрелец Давид
3:1
50' ГолЯо Янн Майкл
78' Желтая карточкаAdam Ravas
82' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
90'+2
Ход матча
14'
1:0
34'
41'
2:0
45'
3:0
46'
50'
3:1
78'
12
Байрич
Кенан
26
Гайдош
Артур
21
Мак
Роберт
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
-
-
22 Mario Holly
-
21 Adam Ravas
-
11 Marek Fabry
-
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Слован Братислава
Скалица
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
23
Голов в среднем за матч
2.4
2.88
Среднее время на гол
37
31
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
46
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|0.77
|Стрелец Давид
|8
|0.62
|Марчелли Нино
|2
|0.15
|Мак Роберт
|2
|0.15
|Шарани Зуберу
|1
|0.08
|Кашия Гурам
|1
|0.08
|Метсоко Иджесси
|1
|0.08
|Толич Марко
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.14
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.14
|Матеёв Роберт
|2
|0.14
|Martin Nagy II
|2
|0.14
|Яо Янн Майкл
|2
|0.14
|Моронг Адам
|1
|0.07
|Гази Адам
|1
|0.07
|Власко Ян
|1 (1)
|0.07
|Michael Ranko
|1
|0.07
|Lukas Leginus
|1
|0.07
|Davi Alves
|1
|0.07
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Войтко Матуш
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
|Adam Ravas
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
9
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
20
4
Слован Братислава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Скалица
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
42%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Забито
20
8
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
3
38%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
7
35%
3
38%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
26
18
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
5
19%
6
33%
61-75
9
35%
4
22%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
6
33%
6
23%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
4
22%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2
Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0
Скалица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2
Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Скалица
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
94
410
58
113
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 16
|34
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5