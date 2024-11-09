Тур: 14. Стадион: Жемплин.
0'
15' Желтая карточкаArtur Musak
34' Желтая карточкаEric Bille
39' Желтая карточкаJames Ndjeungoue
45' Желтая карточкаSamuel Gidi
1:0
54' ГолIssa Adekunle
77' Желтая карточкаLukas Simko
78' Желтая карточкаБари Кристиан
1:1
81' ГолLukas Prokop
85' Желтая карточкаLukas Prokop
90' Желтая карточкаMatus Marcin
90'+5
Ход матча
15'
34'
39'
45'
54'
1:0
77'
78'
81'
1:1
85'
90'
12
Franck
Bahi
55
Artur
Musak
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
55 Artur MusakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ivan Tyurin
-
-
21 Samuel Ramos
-
-
97 Adam Zulevic
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
34 Lukas Prokop
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Михаловце
Жилина
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
27 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
40
15
Голов в среднем за матч
2.86
1.15
Среднее время на гол
31
78
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.96
1.07
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|4
|0.29
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.29
|Issa Adekunle
|3
|0.21
|Enzo Arevalo
|2
|0.14
|Stanislav Danko
|1
|0.07
|Тарадуда Денис
|1
|0.07
|Пачинда Эрик
|1
|0.07
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.07
|Жофчак Игор
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.36
|Eric Bille
|5 (1)
|0.36
|Зауэр Марио
|4
|0.29
|Дюриш Давид
|3
|0.21
|Минарик Ян
|2
|0.14
|Алиягич Денис
|2
|0.14
|Качер Мирослав
|1
|0.07
|Илько Патрик
|1
|0.07
|Бари Кристиан
|1
|0.07
|Samuel Gidi
|1
|0.07
|Пекарик Петер
|1
|0.07
|Lukas Prokop
|1
|0.07
|Яворчек Доминик
|1
|0.07
|Копашек Самуэль
|1
|0.07
|Timotej Hranica
|1
|0.07
|James Ndjeungoue
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|6
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Беднар Мартин
|2
|1
|Tornike Dzotsenidze
|2
|1
|Matus Marcin
|3
|0
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Yushi Shimamura
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Artur Musak
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|James Ndjeungoue
|4
|0
|Копашек Самуэль
|3
|0
|Samuel Gidi
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Дюриш Давид
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Adama Drame
|0
|1
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Michal Scasny
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Lukas Prokop
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Жилина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
1
Михаловце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
5
20
Михаловце
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Жилина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
5
45%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
3
38%
4
20%
46-60
1
13%
7
35%
61-75
1
13%
2
10%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
3
43%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
11%
3
10%
1-15
4
22%
2
6%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
3
17%
8
26%
61-75
2
11%
7
23%
76-90
Пропущено
25
10
6 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
5
20%
4
40%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
9
36%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2
СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0
Результаты матчей
Михаловце
Жилина
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
104
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 16
|34
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5