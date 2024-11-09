  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Михаловце
1:1
Конец матча
Жилина
0'
15' Желтая карточка
Artur Musak
34' Желтая карточка
Eric Bille
39' Желтая карточка
James Ndjeungoue
45' Желтая карточка
Samuel Gidi
1:0
54' Гол
Issa Adekunle
77' Желтая карточка
Lukas Simko
78' Желтая карточка
Бари Кристиан
1:1
81' Гол
Lukas Prokop
85' Желтая карточка
Lukas Prokop
90' Желтая карточка
Matus Marcin
90'+5
31
Шахинович
Мухамед
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
55
Artur
Musak
4
Зубайру
Абдул
2
Lukas
Simko
51
Stanislav
Danko
7
Issa
Adekunle
9
Matus
Marcin
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
Михаловце
4-2-3-1
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Михаловце
Жилина

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

27 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
6:2
С
5:0
С
1:1
С
0:3
С
2:1
К
0:2
К
1:1
С
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

40
15

Голов в среднем за матч

2.86
1.15

Среднее время на гол

31
78

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.07

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 4 0.29
Matus Marcin 4 (1) 0.29
Issa Adekunle 3 0.21
Enzo Arevalo 2 0.14
Stanislav Danko 1 0.07
Тарадуда Денис 1 0.07
Пачинда Эрик 1 0.07
Polydefkis Volanakis 1 0.07
Жофчак Игор 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.36
Eric Bille 5 (1) 0.36
Зауэр Марио 4 0.29
Дюриш Давид 3 0.21
Минарик Ян 2 0.14
Алиягич Денис 2 0.14
Качер Мирослав 1 0.07
Илько Патрик 1 0.07
Бари Кристиан 1 0.07
Samuel Gidi 1 0.07
Пекарик Петер 1 0.07
Lukas Prokop 1 0.07
Яворчек Доминик 1 0.07
Копашек Самуэль 1 0.07
Timotej Hranica 1 0.07
James Ndjeungoue 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 6 0
Franck Bahi 5 0
Беднар Мартин 2 1
Tornike Dzotsenidze 2 1
Matus Marcin 3 0
Икоба Эдуви 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Лукач Патрик 2 0
Lukas Simko 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Yushi Shimamura 2 0
Жофчак Игор 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Artur Musak 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
James Ndjeungoue 4 0
Копашек Самуэль 3 0
Samuel Gidi 3 0
Минарик Ян 2 0
Дюриш Давид 2 0
Eric Bille 2 0
Adama Drame 0 1
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Michal Scasny 1 0
Качер Мирослав 1 0
Lukas Prokop 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Жилина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Михаловце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

5
20
Михаловце
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Жилина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
5
45%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
3
38%
4
20%
46-60
1
13%
7
35%
61-75
1
13%
2
10%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
3
43%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Забито

18
31
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
11%
3
10%
1-15
4
22%
2
6%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
3
17%
8
26%
61-75
2
11%
7
23%
76-90

Пропущено

25
10
6 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
5
20%
4
40%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
9
36%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 3:1 Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2
СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0

Результаты матчей

Михаловце
Жилина

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
10
4
2
12
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 28 - 16 34
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 0:0 14 6 7 1 19 - 10 25
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
6.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Михаловце
 14 3 5 6 17 - 26 14
8.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 13 3 4 6 13 - 18 13
10.
Тренчин
 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 0:0 13 3 1 9 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
9.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Комарно
 0:0 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 0:0 7 3 4 0 10 - 4 13
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 0:0 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 6 0 3 3 4 - 8 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Matus Marcin получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Lukas Prokop получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Зубайру Абдул уходит с поля. Christos Makrygiannis выходит вместо него
  • 81'
    Eric Bille сделал результативную передачу.
  • 81'
    Г О О О О Л - Lukas Prokop бьет в цель!
  • 79'
    Капралик Адриан уходит с поля. Lukas Prokop выходит вместо него
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    • 54'
      Г О О О О Л - Issa Adekunle бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Samuel Gidi получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Пекарик Петер уходит с поля. Копашек Самуэль выходит вместо него
    • 39'
      James Ndjeungoue получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Eric Bille получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Artur Musak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Михаловце 1:1 Жилина онлайн

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