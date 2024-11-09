  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Арис Лимасол
2:0
Второй тайм: 60'
Анортосис
0'
1:0
7' Гол
Николич Велько
26' Желтая карточка
Моннор Джейден
2:0
28' Гол
Моннор Джейден
29' Желтая карточка
Яго Стив
40' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож

Ход матча

7'
Николич Велько
1:0
26'
Моннор Джейден
 
28'
Моннор Джейден
2:0
29'
Яго Стив
 
40'
 
Крыховяк Гжегож
46'
Коррейя Андерсон
Маямбела Михлали
 
46'
 
Теодору Димитрис
Хрисостому Андреас
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Ничья
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История личных встреч

Арис Лимасол
Анортосис

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
0:4
ПД
1:1
К
2:3
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.7

Среднее время на гол

67
52

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 5 (2) 0.5
Zakaria Sawo 2 0.2
Моннор Джейден 2 0.2
Кокорин Александр 1 0.1
Маямбела Михлали 1 0.1
Кажу 1 0.1
Гомис Янник 1 0.1
Бенгтссон Лео 1 0.1
Струски Кароль 1 0.1
Николич Велько 1 0.1
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 5 (1) 0.5
Консейсау Сержиу 1 0.1
Артиматас Костакис 1 0.1
Хрисостому Андреас 1 0.1
Хрисопулос Константинос 1 0.1

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Бенгтссон Лео 4 0
Гомис Янник 3 0
Урошевич Слободан 1 1
Струски Кароль 2 0
Николич Велько 2 0
Моннор Джейден 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Кажу 1 0
Матысик Милош 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 3 0
Артиматас Костакис 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Илиев Атанас 2 0
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Кику Франсишку 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Младжович Боян 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Анортосис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Арис Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Анортосис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
5
Арис Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Анортосис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1
Анортосис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1

Результаты матчей

Арис Лимасол
Анортосис

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2:0 10 7 2 1 16 - 6 23
2.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
3.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
4.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
5.
Омония Никосия
 9 5 1 3 17 - 10 16
6.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 15 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 0:2 10 3 2 5 9 - 13 11
10.
Кармиотисса
 2:2 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 2:2 10 2 1 7 12 - 24 7
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2:0 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 0:2 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Кармиотисса
 2:2 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 2:2 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
13.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 2:0 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
6.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
Кармиотисса
 2:2 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 2:2 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 0:2 6 0 2 4 3 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Хрисостому Андреас уходит с поля. Димитрис Теодору выходит вместо него
  • 46'
    Маямбела Михлали уходит с поля. Коррейя Андерсон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Крыховяк Гжегож получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Яго Стив получил желтую карточку от судьи
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Ничья
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