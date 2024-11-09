Тур: 10.
2:0
Второй тайм: 60'
0'
1:0
7' ГолНиколич Велько
26' Желтая карточкаМоннор Джейден
2:0
28' ГолМоннор Джейден
29' Желтая карточкаЯго Стив
40' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
Ход матча
7'
1:0
26'
28'
2:0
29'
40'
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Zakaria Sawo
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
Арис Лимасол
Анортосис
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.7
Среднее время на гол
67
52
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|5 (2)
|0.5
|Zakaria Sawo
|2
|0.2
|Моннор Джейден
|2
|0.2
|Кокорин Александр
|1
|0.1
|Маямбела Михлали
|1
|0.1
|Кажу
|1
|0.1
|Гомис Янник
|1
|0.1
|Бенгтссон Лео
|1
|0.1
|Струски Кароль
|1
|0.1
|Николич Велько
|1
|0.1
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|5 (1)
|0.5
|Консейсау Сержиу
|1
|0.1
|Артиматас Костакис
|1
|0.1
|Хрисостому Андреас
|1
|0.1
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.1
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Николич Велько
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Хрисопулос Константинос
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Илиев Атанас
|2
|0
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|0
|1
|Кику Франсишку
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Анортосис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Арис Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Анортосис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
5
Арис Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Анортосис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АСИЛ Лыси - Арис Лимасол 1:6 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1
Анортосис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1
Результаты матчей
Арис Лимасол
Анортосис
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|2.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|3.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|10.
|2:2
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|2:2
|10
|2
|1
|7
|12 - 24
|7
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|2:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|0:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5