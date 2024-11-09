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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Александрия
3:0
Конец матча
Карпаты
0'
1:0
36' Гол
Miguel II
44' Желтая карточка
Альварес Пабло
2:0
54' Пенальти
Miguel II
3:0
87' Пенальти
Miguel II
90'+4
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
15
Мишнёв
Дмитрий
21
Беляев
Александр
9
Филиппов
Александр
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
3
Адамюк
Владимир
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
8
Чачуа
Амбросий
7
Yevgen
Pidlepenets
10
Невес
Игор
26
Костенко
Ян
Александрия
Карпаты

История личных встреч

Александрия
Карпаты

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
0.88

Среднее время на гол

126
102

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.42
Miguel II 4 (2) 0.33
Juan Alvina 3 0.25
Ковалец Кирилл 3 0.25
Шабанов Артём 1 0.08
Джеовани 1 0.08
Мишнёв Дмитрий 1 0.08
Калюжный Иван 1 0.08
Смирный Евгений 1 0.08
Беляев Александр 1 0.08
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 4 0.31
Yevgen Pidlepenets 2 0.15
Artur Shakh 2 0.15
Очеретько Олег 2 (1) 0.15
Мирошниченко Денис 1 0.08
Полегенько Павел 1 0.08
Сакив Тарас 1 0.08
Bruno Roberto 1 0.08
Педросо Жан 1 0.08
Устименко Денис 0 0
Клименко Владислав 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 3 0
Смирный Евгений 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Филиппов Александр 2 0
Ротань Руслан 1 0
Шабанов Артём 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Miguel II 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 4 0
Альварес Пабло 3 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Чачуа Амбросий 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Педросо Жан 1 0
Artur Ryabov 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Карпаты
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карпаты
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
8
Александрия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Карпаты
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
5
29%
29%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
50%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0
Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2
Карпаты
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1
Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1

Результаты матчей

Александрия
Карпаты

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Александрия
Карпаты

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
2
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
5
1.5
3
10
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
2.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 11 5 3 3 12 - 11 18
6.
Карпаты
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
9.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
10.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Оболонь Дубко Валерий 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Альварес Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Miguel бьет в цель!
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