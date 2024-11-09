Тур: 13. Стадион: Ника.
3:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолMiguel II
44' Желтая карточкаАльварес Пабло
2:0
54' ПенальтиMiguel II
3:0
87' ПенальтиMiguel II
90'+4
Ход матча
36'
1:0
44'
54'
2:0
87'
3:0
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
История личных встреч
Александрия
Карпаты
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
0.88
Среднее время на гол
126
102
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.42
|Miguel II
|4 (2)
|0.33
|Juan Alvina
|3
|0.25
|Ковалец Кирилл
|3
|0.25
|Шабанов Артём
|1
|0.08
|Джеовани
|1
|0.08
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.08
|Калюжный Иван
|1
|0.08
|Смирный Евгений
|1
|0.08
|Беляев Александр
|1
|0.08
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|4
|0.31
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0.15
|Artur Shakh
|2
|0.15
|Очеретько Олег
|2 (1)
|0.15
|Мирошниченко Денис
|1
|0.08
|Полегенько Павел
|1
|0.08
|Сакив Тарас
|1
|0.08
|Bruno Roberto
|1
|0.08
|Педросо Жан
|1
|0.08
|Устименко Денис
|0
|0
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Альварес Пабло
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Карпаты
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карпаты
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
8
Александрия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Карпаты
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
5
29%
29%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
50%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0
Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2
Карпаты
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0 Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1
Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1
Результаты матчей
Александрия
Карпаты
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Александрия
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
25
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
75
310
210
211
111
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4