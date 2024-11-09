Тур: 13. Стадион: Меркур-Арена.
1:0
Первый тайм: 35'
0'
5' Желтая карточкаМюллер Валентино
1:0
9' ГолМадернер Даниэль
33' Желтая карточкаДжаунегг Дэвид
Ход матча
9'
33'
11
Ципот
Тио
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rene Poms
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Блуме БрорНападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
-
24 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Гразер
Сваровски Тироль
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадернер Даниэль
|2
|0.15
|Christian Lichtenberger
|2
|0.15
|Michael Lang2
|2
|0.15
|Вучич Ромео
|2
|0.15
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.08
|Michael Cheukoua
|1
|0.08
|Atsushi Zaizen
|1
|0.08
|Ципот Тио
|1
|0.08
|Филипович Петар
|1
|0.08
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.23
|Устюндаг Джем
|2
|0.15
|Диарра Мамаду
|1
|0.08
|Скрбо Стефан
|1
|0.08
|Блуме Брор
|1
|0.08
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.08
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росенбергер Бенжамен
|4
|0
|Milos Jovicic
|4
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Christian Lichtenberger
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Италиано Джейкоб
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Marco Gantschnig
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Marco Perchtold
|1
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Jakob Meierhofer
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Устюндаг Джем
|2
|1
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Гразер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
2
3
Гразер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
12
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
7
47%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2
Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Результаты матчей
Гразер
Сваровски Тироль
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гразер
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
57
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 14
|29
|2.
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|4.
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|5.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|23 - 18
|18
|6.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|12.
|1:0
|13
|1
|6
|6
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|4.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|7.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|8.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5