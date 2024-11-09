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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Гразер
1:0
Первый тайм: 35'
Сваровски Тироль
0'
5' Желтая карточка
Мюллер Валентино
1:0
9' Гол
Мадернер Даниэль
33' Желтая карточка
Джаунегг Дэвид

Ход матча

5'
 
Мюллер Валентино
9'
Мадернер Даниэль
(Росенбергер Бенжамен)
1:0
33'
 
Джаунегг Дэвид
Лучшие коэффициенты
Гразер
Ничья
Сваровски Тироль
2.10
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3.55
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3.80
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Все Коэффициенты
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
21
Michael
Lang2
27
Росенбергер
Бенжамен
13
Marco
Perchtold
7
Сатин
Мурат
11
Ципот
Тио
10
Christian
Lichtenberger
9
Мадернер
Даниэль
40
Стейскал
Адам
27
Джаунегг
Дэвид
5
Лоуренс
Джеймс
20
Устюндаг
Джем
6
Зульцбахер
Лукас
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
25
Циборра
Леннарт
7
Quincy
Butler
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
Гразер
3-4-2-1
Сваровски Тироль
3-4-3

История личных встреч

Гразер
Сваровски Тироль

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:0
К
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадернер Даниэль 2 0.15
Christian Lichtenberger 2 0.15
Michael Lang2 2 0.15
Вучич Ромео 2 0.15
Росенбергер Бенжамен 1 0.08
Michael Cheukoua 1 0.08
Atsushi Zaizen 1 0.08
Ципот Тио 1 0.08
Филипович Петар 1 0.08
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 3 0.23
Устюндаг Джем 2 0.15
Диарра Мамаду 1 0.08
Скрбо Стефан 1 0.08
Блуме Брор 1 0.08
Лоуренс Джеймс 1 0.08
Тафернер Маттойс 1 0.08
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росенбергер Бенжамен 4 0
Milos Jovicic 4 0
Филипович Петар 2 1
Christian Lichtenberger 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Сатин Мурат 2 0
Италиано Джейкоб 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Marco Gantschnig 2 0
Michael Lang2 2 0
Marco Perchtold 1 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Устюндаг Джем 2 1
Лоуренс Джеймс 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2
Гразер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

2
3
Гразер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
7
47%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2
Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5

Результаты матчей

Гразер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гразер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 13 9 2 2 28 - 14 29
2.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
3.
Аустрия Вена
 0:0 13 6 4 3 18 - 13 22
4.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 0:0 13 5 3 5 23 - 18 18
6.
Хартберг
 0:1 12 4 4 4 15 - 15 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 3 4 13 - 18 15
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Сваровски Тироль
 0:1 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Альтах
 12 2 3 7 11 - 16 9
12.
Гразер
 1:0 13 1 6 6 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 0:0 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
3.
Штурм Грац
 1:0 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Хартберг
 0:1 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 0:0 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 1:0 6 1 3 2 7 - 8 6
11.
Сваровски Тироль
 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 6 4 1 1 9 - 5 13
2.
Вольфсбергер
 0:0 6 3 0 3 11 - 8 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
7.
Сваровски Тироль
 0:1 7 2 0 5 7 - 13 6
8.
Аустрия Вена
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
9.
Хартберг
 0:1 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 1:0 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гразер
Ничья
Сваровски Тироль
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