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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Гразер
2:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
5' Желтая карточка
Мюллер Валентино
1:0
9' Гол
Мадернер Даниэль
33' Желтая карточка
Джаунегг Дэвид
40' Желтая карточка
Marco Perchtold
1:1
60' Гол
Ансельм Тобиас
2:1
76' Гол в свои ворота
Лоуренс Джеймс
86' Желтая карточка
Marco Gantschnig
89' Желтая карточка
Скрбо Стефан
90'+5
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
21
Michael
Lang2
27
Росенбергер
Бенжамен
7
Сатин
Мурат
13
Marco
Perchtold
10
Christian
Lichtenberger
11
Ципот
Тио
9
Мадернер
Даниэль
40
Стейскал
Адам
27
Джаунегг
Дэвид
5
Лоуренс
Джеймс
20
Устюндаг
Джем
6
Зульцбахер
Лукас
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
25
Циборра
Леннарт
7
Quincy
Butler
23
Скрбо
Стефан
Гразер
3-4-2-1
Сваровски Тироль
3-5-2

История личных встреч

Гразер
Сваровски Тироль

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:0
К
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадернер Даниэль 2 0.15
Christian Lichtenberger 2 0.15
Michael Lang2 2 0.15
Вучич Ромео 2 0.15
Росенбергер Бенжамен 1 0.08
Michael Cheukoua 1 0.08
Atsushi Zaizen 1 0.08
Ципот Тио 1 0.08
Филипович Петар 1 0.08
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 3 0.23
Устюндаг Джем 2 0.15
Диарра Мамаду 1 0.08
Скрбо Стефан 1 0.08
Блуме Брор 1 0.08
Лоуренс Джеймс 1 0.08
Ансельм Тобиас 1 0.08
Тафернер Маттойс 1 0.08
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росенбергер Бенжамен 4 0
Milos Jovicic 4 0
Филипович Петар 2 1
Christian Lichtenberger 3 0
Marco Gantschnig 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Marco Perchtold 2 0
Сатин Мурат 2 0
Италиано Джейкоб 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Michael Lang2 2 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Устюндаг Джем 2 1
Лоуренс Джеймс 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Скрбо Стефан 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Гразер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
4
Гразер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сваровски Тироль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

2
3
Гразер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
16%
1
6%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
4
16%
7
44%
61-75
4
16%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2
Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5

Результаты матчей

Гразер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гразер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
4.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 3 4 13 - 18 15
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 12 2 3 7 11 - 16 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
7.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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