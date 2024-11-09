Тур: 13. Стадион: Меркур-Арена.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМюллер Валентино
1:0
9' ГолМадернер Даниэль
33' Желтая карточкаДжаунегг Дэвид
40' Желтая карточкаMarco Perchtold
1:1
60' ГолАнсельм Тобиас
2:1
76' Гол в свои воротаЛоуренс Джеймс
86' Желтая карточкаMarco Gantschnig
89' Желтая карточкаСкрбо Стефан
90'+5
Ход матча
9'
33'
40'
60'
1:1
76'
2:1
86'
89'
11
Ципот
Тио
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rene Poms
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
-
24 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Гразер
Сваровски Тироль
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадернер Даниэль
|2
|0.15
|Christian Lichtenberger
|2
|0.15
|Michael Lang2
|2
|0.15
|Вучич Ромео
|2
|0.15
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.08
|Michael Cheukoua
|1
|0.08
|Atsushi Zaizen
|1
|0.08
|Ципот Тио
|1
|0.08
|Филипович Петар
|1
|0.08
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.23
|Устюндаг Джем
|2
|0.15
|Диарра Мамаду
|1
|0.08
|Скрбо Стефан
|1
|0.08
|Блуме Брор
|1
|0.08
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.08
|Ансельм Тобиас
|1
|0.08
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росенбергер Бенжамен
|4
|0
|Milos Jovicic
|4
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Christian Lichtenberger
|3
|0
|Marco Gantschnig
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Marco Perchtold
|2
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Италиано Джейкоб
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Jakob Meierhofer
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Устюндаг Джем
|2
|1
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Скрбо Стефан
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Гразер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сваровски Тироль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
2
3
Гразер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
25
16
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
16%
1
6%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
4
16%
7
44%
61-75
4
16%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2
Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Результаты матчей
Гразер
Сваровски Тироль
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гразер
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
310
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4