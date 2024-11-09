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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
1:1
Второй тайм: 80'
Оболонь
0'
0:1
52' Гол
Слободян Олег
1:1
78' Гол
Eynel Soares
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
11
Пасич
Геннадий
55
Ноникашвили
Шота
15
Яшари
Мухаррем
1
Тилль
Оливье
20
Mollo
Bessala
22
Francis
Momoh
23
Топалов
Дмитрий
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
44
Vadym
Vitenchuk
25
Vitaliy
Grusha
17
Черненко
Руслан
10
Слободян
Олег
7
Viktor
Bliznichenko
55
Суханов
Сергей
ЛНЗ Черкасcы
Оболонь

История личных встреч

ЛНЗ Черкасcы
Оболонь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.15
Путря Илья 2 0.15
Топалов Дмитрий 2 0.15
Пасич Геннадий 2 0.15
Francis Momoh 2 0.15
Mollo Bessala 1 0.08
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.08
Тилль Оливье 1 0.08
Наумец Владислав 1 0.08
Бойко Виталий 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слободян Олег 2 0.15
Черненко Руслан 1 0.08
Vitaliy Grusha 1 0.08
Viktor Bliznichenko 1 0.08
Лукьянчук Павел 0 0
Суханов Сергей 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 0
Топалов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Путря Илья 2 0
Francis Momoh 2 0
Муравский Назарий 2 0
Олейник Денис 1 0
Andres Carrasco 1 0
Халайла Осама 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Ajdi Dajko 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Medynsky 4 0
Дубко Валерий 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Суханов Сергей 3 0
Черненко Руслан 2 0
Курко Василий 2 0
Taras Moroz 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Приймак Владислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оболонь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

4
4
ЛНЗ Черкасcы
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Оболонь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

14
4
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
2
7%
1-15
4
22%
8
30%
30%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
6
33%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
22%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0
Оболонь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5
Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Оболонь

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 100%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
3
9
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
ЛНЗ Черкасcы
 1:1 13 5 4 4 16 - 18 19
6.
Кривбасс
 11 5 3 3 12 - 11 18
7.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
8.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
9.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
10.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 1:1 13 1 4 8 6 - 27 7
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 1:1 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 1:1 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 1:1 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 1:1 6 0 1 5 1 - 13 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
Весь список
  • 52'
    Г О О О О Л - Слободян Олег бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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