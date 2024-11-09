Тур: 13. Стадион: Cherkasy Arena.
0:1
Конец матча
0'
0:1
52' ГолСлободян Олег
81' Желтая карточкаДубко Валерий
90' Желтая карточкаКучеренко Евгений
90' Желтая карточкаTaras Moroz
90'+5
Ход матча
52'
0:1
81'
90'
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Kiril Korkh
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
ЛНЗ Черкасcы
Оболонь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.15
|Путря Илья
|2
|0.15
|Топалов Дмитрий
|2
|0.15
|Пасич Геннадий
|2
|0.15
|Francis Momoh
|2
|0.15
|Mollo Bessala
|1
|0.08
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.08
|Тилль Оливье
|1
|0.08
|Наумец Владислав
|1
|0.08
|Бойко Виталий
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слободян Олег
|2
|0.15
|Черненко Руслан
|1
|0.08
|Vitaliy Grusha
|1
|0.08
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.08
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Andres Carrasco
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Ajdi Dajko
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|3
|1
|Igor Medynsky
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Суханов Сергей
|3
|0
|Taras Moroz
|3
|0
|Черненко Руслан
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оболонь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
4
4
ЛНЗ Черкасcы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Оболонь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
14
5
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
60%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Пропущено
19
27
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
8
30%
30%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
7
37%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
21%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0
Оболонь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5
Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Оболонь
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
9 раз 69%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
49
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|10
|2
|0
|19 - 7
|32
|2.
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|6.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|8.
|11
|3
|6
|2
|16 - 7
|15
|9.
|12
|5
|0
|7
|12 - 14
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|12.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 6
|22
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4