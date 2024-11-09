Тур: 10.
0:0
Перерыв
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Niv Gotliv
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
80 Edson Silva
-
-
-
-
-
-
19 Elisha Sam
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Эносис
АЕК Ларнака
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.12
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
80
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Niv Gotliv
|2
|0.2
|Самбу Бассала
|1
|0.1
|Андреу Эвангелос
|1
|0.1
|Барри Тьерно
|1
|0.1
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.2
|Enzo Cabrera2
|2
|0.2
|Роден Маркус
|1
|0.1
|Фран Соль
|1
|0.1
|Понс Пере
|1
|0.1
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.1
|Экполо Годсвилл
|1
|0.1
|Фараж Имад
|1
|0.1
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Sean Ioannou
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Кориню Жереми
|2
|1
|Piotr Janczukowicz
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|4
|0
|Фараж Имад
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Суарес Хайме
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
60%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
5
50%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1
Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Результаты матчей
Эносис
АЕК Ларнака
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|12.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 3
|Омония 29-го Мая
|Труич Никола
|4