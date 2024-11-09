Тур: 10.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаPiotr Janczukowicz
69' Желтая карточкаАдебайо Аделие
73' Желтая карточкаГарсия Анхель
75' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
75' Вторая желтая карточкаEnzo Cabrera2
80' Желтая карточкаFotis Kotsonis
90' Вторая желтая карточкаPiotr Janczukowicz
90'+9
Ход матча
69'
73'
75'
75'
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Niv Gotliv
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
80 Edson Silva
-
-
-
-
-
-
19 Elisha Sam
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Эносис
АЕК Ларнака
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.12
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
80
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Niv Gotliv
|2
|0.2
|Самбу Бассала
|1
|0.1
|Андреу Эвангелос
|1
|0.1
|Барри Тьерно
|1
|0.1
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.2
|Enzo Cabrera2
|2
|0.2
|Роден Маркус
|1
|0.1
|Фран Соль
|1
|0.1
|Понс Пере
|1
|0.1
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.1
|Экполо Годсвилл
|1
|0.1
|Фараж Имад
|1
|0.1
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|3
|2
|Piotr Janczukowicz
|2
|2
|Sean Ioannou
|4
|0
|Elisha Sam
|2
|1
|Кориню Жереми
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Адебайо Аделие
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|5
|1
|Фараж Имад
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Суарес Хайме
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
60%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
5
50%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Анагенниси Деринья - Эносис 1:2 Неа Саламина - Эносис 1:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Омония Никосия - Эносис 0:1
Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Результаты матчей
Эносис
АЕК Ларнака
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|1:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 22
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5