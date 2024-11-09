Тур: 18.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ЭмерсонЗащитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тихонов Андрей
История личных встреч
Торпедо Москва
Енисей
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
80%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.43
0.63
Среднее время на гол
210
144
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.73
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
122
122
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|6 (3)
|0.35
|Горбунов Игорь
|3
|0.18
|Корян Аршак
|3
|0.18
|Максимов Максим
|3
|0.18
|Манелов Ираклий
|3
|0.18
|Червяков Руслан
|3
|0.18
|Галкин Владислав
|2
|0.12
|Чупаёв Александр
|2
|0.12
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.06
|Роганович Боян
|1
|0.06
|Соколов Артём
|1
|0.06
|Шитов Виталий
|1
|0.06
|Чурич Марио
|1
|0.06
|Коледин Юрий
|1
|0.06
|Шамкин Даниил
|0
|0
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|5
|0.29
|Савельев Максим
|4
|0.24
|Масловский Александр
|2
|0.12
|Цесь Ян
|2
|0.12
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.06
|Григорьев Даниил
|1
|0.06
|Шипунов Тимофей
|1
|0.06
|Тихонов Денис
|1
|0.06
|Окладников Андрей
|1
|0.06
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Роганович Боян
|2
|0
|Камара Мамаду
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масловский Александр
|3
|1
|Чуканов Андреа
|4
|0
|Самойлов Денис
|4
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Савельев Максим
|2
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Енисей
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
11
Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Енисей
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
21
7
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
2
10%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
2
6%
3
15%
1-15
5
16%
4
20%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
9
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
14
18
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
5
28%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
1
7%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4
Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1
Енисей
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Енисей - Ротор 2:0 Тюмень - Енисей 4:1 Енисей - Уфа 1:0 Родина Москва - Енисей 1:1
Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Енисей
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 63%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Точный счет
1:1
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
36
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
413
413
116
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|21 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|32 - 13
|33
|3.
|0:0 Заявка
|18
|6
|11
|1
|15 - 10
|29
|4.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|8.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 20
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|13 - 14
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 28
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 16
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 13
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|9 - 18
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 18
|18
|16.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 17
|18
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|22 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|17.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 5
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Енисей
Исход игры
Торпедо Москва
91.2% (103)
Ничья
5.3% (6)
Енисей
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
39.8% (45)
1:0 Торпедо Москва
30.1% (34)
2:0 Торпедо Москва
16.8% (19)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 Енисей
3.5% (4)
3:1 Торпедо Москва
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!