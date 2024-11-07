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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 18.
Торпедо Москва
 
Позже
Енисей
Прогнозы 49
Торпедо Москва 91.8% (45)
X 4.1% (2)
Енисей 4.1% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Енисей

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
80%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

МПЛ
0:1
МПЛ
1:0
МПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.43
0.63

Среднее время на гол

210
144

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

122
122

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 6 (3) 0.35
Горбунов Игорь 3 0.18
Корян Аршак 3 0.18
Максимов Максим 3 0.18
Манелов Ираклий 3 0.18
Червяков Руслан 3 0.18
Галкин Владислав 2 0.12
Чупаёв Александр 2 0.12
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.06
Роганович Боян 1 0.06
Соколов Артём 1 0.06
Шитов Виталий 1 0.06
Чурич Марио 1 0.06
Коледин Юрий 1 0.06
Шамкин Даниил 0 0
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 5 0.29
Савельев Максим 4 0.24
Масловский Александр 2 0.12
Цесь Ян 2 0.12
Гилязетдинов Артур 1 0.06
Григорьев Даниил 1 0.06
Шипунов Тимофей 1 0.06
Тихонов Денис 1 0.06
Окладников Андрей 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 2 0
Данилкин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Камара Мамаду 1 0
Максимов Максим 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масловский Александр 3 1
Чуканов Андреа 4 0
Самойлов Денис 4 0
Ширяев Максим 3 0
Ломакин Александр 2 0
Рукас Томас 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Савельев Максим 2 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Окладников Андрей 1 0
Богатырев Никита 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Енисей
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
11
Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Енисей
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

21
7
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
2
10%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
2
6%
3
15%
1-15
5
16%
4
20%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
9
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

14
18
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
5
28%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
1
7%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4
Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1
Енисей
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Енисей - Ротор 2:0 Тюмень - Енисей 4:1 Енисей - Уфа 1:0 Родина Москва - Енисей 1:1
Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Енисей

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 63%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Точный счет

1:1
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
6
2.5
1
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
1.5
Больше Меньше
4
13
4
13
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 17 9 6 2 21 - 11 33
2.
Торпедо Москва
 Заявка 17 8 9 0 32 - 13 33
3.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 10 1 15 - 10 28
4.
Сочи
 Заявка 17 7 6 4 27 - 18 27
5.
Урал
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
6.
Чайка
 Заявка 17 6 7 4 23 - 20 25
7.
Черноморец Нв
 Заявка 17 7 3 7 22 - 24 24
8.
Енисей
 Заявка 17 7 2 8 18 - 20 23
9.
Ротор
 Заявка 17 5 7 5 12 - 13 22
10.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 7 5 14 - 16 22
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 5 6 6 24 - 28 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 4 9 4 16 - 16 21
13.
КАМАЗ
 Заявка 17 5 4 8 14 - 13 19
14.
Сокол
 Заявка 17 4 7 6 9 - 18 19
15.
Шинник
 Заявка 17 4 6 7 12 - 18 18
16.
Алания
 Заявка 17 4 5 8 11 - 17 17
17.
Уфа
 Заявка 17 4 5 8 17 - 23 17
18.
Тюмень
 Заявка 17 2 3 12 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 4 0 22 - 8 19
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
6.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
11.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
12.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
13.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
14.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
4.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арсенал Тула
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
14.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Енисей Ломакин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 5
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    Торпедо Москва 91.8% (45)
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    Где смотреть матч Торпедо Москва - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Енисей

    Исход игры
    Торпедо Москва
    92% (46)
    Ничья
    4% (2)
    Енисей
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    46% (23)
    2:0 Торпедо Москва
    20% (10)
    1:0 Торпедо Москва
    20% (10)
    1:2 Енисей
    4% (2)
    3:1 Торпедо Москва
    4% (2)
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