Тур: 18.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
10 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Соколов Илья
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Алания
Арсенал Тула
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.18
|Хадарцев Батраз
|2
|0.12
|Долгов Павел
|2
|0.12
|Нафиков Виктор
|2
|0.12
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.06
|Абдоков Нури
|1
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турищев Максим
|4
|0.24
|Ткачёв Сергей
|2
|0.12
|Липовой Данил
|2
|0.12
|Попов Артём
|1
|0.06
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Азявин Илья
|1
|0.06
|Раздорских Никита
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Большаков Кирилл
|1
|0.06
|Одейинка Малик
|1
|0.06
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|2
|Татаев Алексей
|5
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Багаев Алан
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|4
|0
|Попов Артём
|3
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Печенкин Никита
|2
|0
|Волков Захар
|2
|0
|Семенчук Давид
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
Результаты матчей
Алания
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Алания
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
10
Алания
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Арсенал Тула
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
36%
6
35%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
18%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торпедо Москва - Алания 3:0 Алания - Чайка 2:3 Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0
Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сокол - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Сочи 1:1
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0
Результаты матчей
Алания
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Алания
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
82
26
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
43
18
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
125
314
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|21 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|32 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|15 - 10
|28
|4.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|8.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 20
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|13 - 14
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 28
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 16
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 13
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|9 - 18
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 18
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 17
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|22 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 5
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания - Арсенал Тула
Исход игры
Алания
12.2% (14)
Ничья
40.9% (47)
Арсенал Тула
47% (54)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (46)
1:2 Арсенал Тула
27.8% (32)
0:1 Арсенал Тула
14.8% (17)
1:0 Алания
5.2% (6)
2:1 Алания
4.3% (5)
0:2 Арсенал Тула
2.6% (3)
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