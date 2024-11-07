  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 18.
Алания
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 52
Алания 17.3% (9)
X 36.5% (19)
Арсенал Тула 46.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Арсенал Тула
3.25
Реклама, betboom.ru
3.10
Реклама, fon.bet
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Арсенал Тула

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

МПЛ
0:0
МПЛ
3:3
МПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.18
Хадарцев Батраз 2 0.12
Долгов Павел 2 0.12
Нафиков Виктор 2 0.12
Цаллагов Ибрагим 1 0.06
Абдоков Нури 1 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 4 0.24
Ткачёв Сергей 2 0.12
Липовой Данил 2 0.12
Попов Артём 1 0.06
Цараев Алан 1 0.06
Азявин Илья 1 0.06
Раздорских Никита 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Большаков Кирилл 1 0.06
Одейинка Малик 1 0.06
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 2
Татаев Алексей 5 0
Абдоков Нури 3 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Багаев Алан 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Дауров Руслан 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 4 0
Попов Артём 3 0
Гелоян Ишхан 2 0
Бердников Алексей 2 0
Печенкин Никита 2 0
Волков Захар 2 0
Семенчук Давид 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Турищев Максим 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0

Результаты матчей

Алания
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Алания
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
10
Алания
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Арсенал Тула
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
36%
6
35%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
18%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торпедо Москва - Алания 3:0 Алания - Чайка 2:3 Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0
Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сокол - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Шинник 1:1 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Сочи 1:1
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0

Результаты матчей

Алания
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Алания
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
8
1.5
2
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
3
14
1
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 17 9 6 2 21 - 11 33
2.
Торпедо Москва
 Заявка 17 8 9 0 32 - 13 33
3.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 10 1 15 - 10 28
4.
Сочи
 Заявка 17 7 6 4 27 - 18 27
5.
Урал
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
6.
Чайка
 Заявка 17 6 7 4 23 - 20 25
7.
Черноморец Нв
 Заявка 17 7 3 7 22 - 24 24
8.
Енисей
 Заявка 17 7 2 8 18 - 20 23
9.
Ротор
 Заявка 17 5 7 5 12 - 13 22
10.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 7 5 14 - 16 22
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 5 6 6 24 - 28 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 4 9 4 16 - 16 21
13.
КАМАЗ
 Заявка 17 5 4 8 14 - 13 19
14.
Сокол
 Заявка 17 4 7 6 9 - 18 19
15.
Шинник
 Заявка 17 4 6 7 12 - 18 18
16.
Алания
 Заявка 17 4 5 8 11 - 17 17
17.
Уфа
 Заявка 17 4 5 8 17 - 23 17
18.
Тюмень
 Заявка 17 2 3 12 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 4 0 22 - 8 19
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
6.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
11.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
12.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
13.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
14.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
4.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арсенал Тула
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
14.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Енисей Ломакин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 5
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Алания 17.3% (9)
    X 36.5% (19)
    Арсенал Тула 46.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.25
    Реклама, betboom.ru
    3.10
    Реклама, fon.bet
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алания - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Алания - Арсенал Тула

    Исход игры
    Алания
    17.3% (9)
    Ничья
    36.5% (19)
    Арсенал Тула
    46.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (16)
    Меньше
    68% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (18)
    1:2 Арсенал Тула
    23.1% (12)
    0:1 Арсенал Тула
    17.3% (9)
    1:0 Алания
    9.6% (5)
    2:1 Алания
    5.8% (3)
    0:2 Арсенал Тула
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алания
    Арсенал Тула
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный