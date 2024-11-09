Тур: 13. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
10' ГолЧуквуани Точи
37' Желтая карточкаЛавале Димитри
44' Желтая карточкаFabian Wilfinger
47' Желтая карточкаЧуквуани Точи
0:2
57' ГолЯрдымджи Эренджан
59' Желтая карточкаЯрдымджи Эренджан
Ход матча
10'
0:1
37'
44'
47'
57'
0:2
14
Компош
Пауль
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
18
Бирет
Мика
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
61 Furkan Demir
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
19 Хорват ТомиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Малич АрьянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Хартберг
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.5
|Maximilian Fillafer
|2
|0.17
|Кайнц Тобиас
|2
|0.17
|Прокоп Доминик
|1
|0.08
|Афдияй Донис
|1
|0.08
|Fabian Wilfinger
|1
|0.08
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|8
|0.62
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.46
|Чуквуани Точи
|2
|0.15
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0.15
|Ятта Сиди
|2
|0.15
|Гргич Леон
|2
|0.15
|Бовинг Виллиам
|1
|0.08
|Хорват Томи
|1
|0.08
|Лавале Димитри
|1
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.08
|Ялькуйе Малик
|1
|0.08
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|Звонарек Ловро
|1
|0.08
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|4
|0
|Fabian Wilfinger
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Furkan Demir
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Караматик Матео
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Ятта Сиди
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Лавале Димитри
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
19
Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Штурм Грац
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
1
14%
7
37%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
3
23%
6
22%
61-75
2
15%
9
33%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2
Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2
Результаты матчей
Хартберг
Штурм Грац
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
47
93
110
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|2
|2
|29 - 14
|29
|2.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|16 - 12
|23
|4.
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|5.
|0:1
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|6.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|9.
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|11.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|12.
|1:1
|13
|0
|7
|6
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|4.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|12.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|8.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4