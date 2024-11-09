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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Хартберг
1:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
10' Гол
Чуквуани Точи
37' Желтая карточка
Лавале Димитри
44' Желтая карточка
Fabian Wilfinger
47' Желтая карточка
Чуквуани Точи
0:2
57' Гол
Ярдымджи Эренджан
59' Желтая карточка
Ярдымджи Эренджан
68' Желтая карточка
Ятта Сиди
70' Желтая карточка
Маркус Бенджамин
72' Желтая карточка
Furkan Demir
85' Желтая карточка
Афдияй Донис
1:2
90' Гол
Marco Hoffmann
90'+6
1
Заллингер
Рафаэль
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
6
Караматик
Матео
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
4
Маркус
Бенджамин
20
Manuel
Pfeifer
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
27
Прокоп
Доминик
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
8
Ялькуйе
Малик
21
Чуквуани
Точи
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
19
Хорват
Томи
9
Ярдымджи
Эренджан
Хартберг
3-4-3
Штурм Грац
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 6 (1) 0.5
Maximilian Fillafer 2 0.17
Кайнц Тобиас 2 0.17
Прокоп Доминик 1 0.08
Афдияй Донис 1 0.08
Fabian Wilfinger 1 0.08
Marco Hoffmann 1 0.08
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 8 0.62
Китеишвили Отар 6 (2) 0.46
Чуквуани Точи 2 0.15
Ярдымджи Эренджан 2 0.15
Ятта Сиди 2 0.15
Гргич Леон 2 0.15
Бовинг Виллиам 1 0.08
Хорват Томи 1 0.08
Лавале Димитри 1 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.08
Ялькуйе Малик 1 0.08
Айву Эмануэль 1 0.08
Звонарек Ловро 1 0.08
Горенц-Станкович Йон 0 0
Джонстон Макс 0 0
Хирлендер Штефан 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 4 0
Афдияй Донис 3 0
Furkan Demir 3 0
Fabian Wilfinger 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Прокоп Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Компош Пауль 2 0
Маркус Бенджамин 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Patrik Mijic 1 0
Караматик Матео 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Ятта Сиди 3 1
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Лавале Димитри 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Ярдымджи Эренджан 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Ялькуйе Малик 1 0

Результаты матчей

Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
19
Хартберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Штурм Грац
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
1
14%
7
37%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

14
29
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
3
21%
9
31%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
4
22%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2
Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2

Результаты матчей

Хартберг
Штурм Грац

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
10
3
1
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
4.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 3 4 13 - 18 15
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 12 2 3 7 11 - 16 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
7.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Весь список
  • 72'
    Фуркан Демир получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Маркус Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Ятта Сиди получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Томи Хорват уходит с поля. Бовинг Виллиам выходит вместо него
  • 65'
    Эренкан Ярдымчи уходит с поля. Ятта Сиди выходит вместо него
  • 61'
    Fabian Wilfinger уходит с поля. Фуркан Демир выходит вместо него
  • 59'
    Эренкан Ярдымчи получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Томи Хорват сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О Л - Эренкан Ярдымчи бьет в цель!
    • 47'
      Чуквуани Точи получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Патрик Мийич уходит с поля. Marco Hoffmann выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Fabian Wilfinger получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Лавале Димитри получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Томи Хорват сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Чуквуани Точи бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 1:2 Штурм Грац онлайн

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