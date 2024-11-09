Тур: 13. Стадион: Колос.
1:1
Второй тайм: 72'
0'
29' Желтая карточкаБизимана Джихад
37' Желтая карточкаВелетень Владислав
0:1
47' ГолYegor Tverdokhlib
50' Желтая карточкаПонедельник Андрей
1:1
64' ГолБоливар Джованни
Ход матча
29'
47'
64'
1:1
70'
32
Козик
Эдуард
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.15
|Третьяков Максим
|2
|0.15
|Салабай Антон
|1
|0.08
|Велетень Владислав
|1
|0.08
|Artem Husol
|1
|0.08
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Созах Даниэль
|2
|0.17
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.17
|Задерака Максим
|2
|0.17
|Hrvoje Ilic
|1
|0.08
|Кожушко Олег
|1
|0.08
|Понедельник Андрей
|1
|0.08
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.08
|Аду Принс
|1
|0.08
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.08
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Велетень Владислав
|3
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Козик Эдуард
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кривбасс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
6
55%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2
Кривбасс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Кривбасс
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
92
111
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|2.
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|8.
|11
|3
|6
|2
|16 - 7
|15
|9.
|12
|5
|0
|7
|12 - 14
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|1:1
|13
|2
|7
|4
|8 - 10
|13
|12.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|10.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|10.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 3