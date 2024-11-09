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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:1
Второй тайм: 72'
Кривбасс
0'
29' Желтая карточка
Бизимана Джихад
37' Желтая карточка
Велетень Владислав
0:1
47' Гол
Yegor Tverdokhlib
50' Желтая карточка
Понедельник Андрей
1:1
64' Гол
Боливар Джованни
70' Желтая карточка

Ход матча

29'
 
Бизимана Джихад
37'
Велетень Владислав
 
46'
 
Noha Ndombasi
Задерака Максим
46'
 
Yegor Tverdokhlib
_Matteo Amoroso
47'
0:1
Yegor Tverdokhlib
(Созах Даниэль)
50'
 
Понедельник Андрей
64'
Боливар Джованни
1:1
70'
 
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Колос Ковалёвка
Ничья
Кривбасс
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Все Коэффициенты
31
Ivan
Pakholyuk
32
Козик
Эдуард
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
7
Демченко
Александр
33
Третьяков
Максим
10
Ореховский
Павел
19
Кариока
Силва
8
Велетень
Владислав
11
Боливар
Джованни
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
94
Задерака
Максим
23
Hrvoje
Ilic
27
_Matteo
Amoroso
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
Колос Ковалёвка
Кривбасс

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.15
Третьяков Максим 2 0.15
Салабай Антон 1 0.08
Велетень Владислав 1 0.08
Artem Husol 1 0.08
Боливар Джованни 0 0
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Созах Даниэль 2 0.17
Yegor Tverdokhlib 2 0.17
Задерака Максим 2 0.17
Hrvoje Ilic 1 0.08
Кожушко Олег 1 0.08
Понедельник Андрей 1 0.08
Драмбаев Aлександр 1 0.08
Аду Принс 1 0.08
Стецков Тимур 1 (1) 0.08
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 4 0
Oleg Krivoruchko 4 0
Велетень Владислав 3 0
Кариока Силва 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Боливар Джованни 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Yehor Popravka 2 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Красники Илир 1 0
Козик Эдуард 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Романчук Александр II 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Bandeira 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кривбасс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
6
55%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2
Кривбасс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Кривбасс

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
11
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
2.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 1:1 12 5 4 3 13 - 12 19
6.
Карпаты
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
9.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
10.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
11.
Колос Ковалёвка
 1:1 13 2 7 4 8 - 10 13
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Кривбасс
 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Колос Ковалёвка
 1:1 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
12.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
10.
Колос Ковалёвка
 1:1 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Оболонь Дубко Валерий 1 3
Весь список
  • 46'
    Задерака Максим уходит с поля. Ноха Ндомбаси выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Велетень Владислав получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Бизимана Джихад получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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