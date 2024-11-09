Тур: 13. Стадион: Колос.
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаБизимана Джихад
37' Желтая карточкаВелетень Владислав
0:1
47' ГолYegor Tverdokhlib
50' Желтая карточкаПонедельник Андрей
1:1
64' ГолБоливар Джованни
69' Желтая карточкаСозах Даниэль
72' Желтая карточкаТретьяков Максим
88' Желтая карточкаКозик Эдуард
90'+5
Ход матча
29'
47'
64'
1:1
69'
72'
88'
32
Козик
Эдуард
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.15
|Третьяков Максим
|2
|0.15
|Боливар Джованни
|1
|0.08
|Салабай Антон
|1
|0.08
|Велетень Владислав
|1
|0.08
|Artem Husol
|1
|0.08
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Созах Даниэль
|2
|0.17
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.17
|Задерака Максим
|2
|0.17
|Hrvoje Ilic
|1
|0.08
|Кожушко Олег
|1
|0.08
|Понедельник Андрей
|1
|0.08
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.08
|Аду Принс
|1
|0.08
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.08
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Велетень Владислав
|3
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Козик Эдуард
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кривбасс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
4
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
6
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2
Кривбасс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Кривбасс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
112
210
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 3