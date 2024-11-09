  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Вольфсбергер
0:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
46' Желтая карточка
Abubakr Barry
55' Желтая карточка
Галвао Лукас
0:1
61' Гол
Мэлоун Морис
88' Желтая карточка
Фишер Манфред
90'+6
12
Польстер
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
27
Chibuike
Nwaiwu
37
Nicolas
Wimmer
97
Яшич
Адис
31
Ульманн
Максимилиан
19
Алтунашвили
Сандро
8
Писингер
Симон
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
9
Karamoko
Sankara
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
18
Винлёф
Маттео
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
11
Прелец
Ник
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
Вольфсбергер
3-4-2-1
Аустрия Вена
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
73.7%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа

48 матчей

33.3%
18.8%
47.9%
16 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

27.1%
50%
22.9%
13 побед 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
12 побед 15 ничьих 21 победа

История матчей

Б
3:1
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.22

Среднее время на гол

72
73

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.44

Среднее время на гол

59
62

Всего голов

66
64

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
25
Больше 52%
Меньше 48%
23
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

65
67

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.31
Балло Тьерно 4 (1) 0.31
Erik Kojzek 3 0.23
Атанга Давид 2 0.15
Писингер Симон 2 0.15
Баумгартнер Доминик 2 0.15
Ульманн Максимилиан 2 0.15
Angelo Gattermayer 1 0.08
Chibuike Nwaiwu 1 0.08
Алтунашвили Сандро 1 0.08
Омич Эрвин 1 0.08
Яшич Адис 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 5 0.38
Грубер Андреас 4 0.31
Фитц Доминик 2 (1) 0.15
Прелец Ник 2 0.15
Фишер Манфред 1 0.08
Винлёф Маттео 1 0.08
Галвао Лукас 1 0.08
Tin Plavotic 1 0.08
Хускович Муарем 1 0.08
Abubakr Barry 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Chibuike Nwaiwu 3 0
Писингер Симон 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Angelo Gattermayer 2 0
Пинк Маркус 0 1
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Забитцер Томас 1 0
Польстер Николас 1 0
Зукич Деян 1 0
Dietmar Kuhbauer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Karamoko Sankara 1 0
Erik Kojzek 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 6 0
Abubakr Barry 6 0
Фишер Манфред 4 0
Фитц Доминик 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Драгович Александр 3 0
Визингер Филип 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Мэлоун Морис 3 0
Прелец Ник 3 0
Philipp Maybach 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
14
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аустрия Вена
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
67%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
9%
1
5%
1-15
6
26%
3
16%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
7
54%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1
Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
2.5
2
4
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 13 9 2 2 29 - 15 29
2.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
4.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 13 5 2 6 23 - 19 17
6.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 3 4 13 - 18 15
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Сваровски Тироль
 13 3 3 7 11 - 18 12
11.
Альтах
 12 2 3 7 11 - 16 9
12.
Гразер
 13 1 6 6 16 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
3.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
4.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Вольфсбергер
 7 2 2 3 12 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 3 2 3 - 4 6
12.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
7.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Альтах
 6 1 1 4 5 - 9 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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