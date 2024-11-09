Тур: 13. Стадион: Лавантталь Арена.
0:1
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаAbubakr Barry
55' Желтая карточкаГалвао Лукас
0:1
61' ГолМэлоун Морис
88' Желтая карточкаФишер Манфред
90'+6
Ход матча
46'
55'
61'
0:1
88'
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
11
Прелец
Ник
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
73.7%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа
48 матчей
33.3%
18.8%
47.9%
16 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
27.1%
50%
22.9%
13 побед 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
12 побед 15 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.24
1.22
Среднее время на гол
72
73
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.44
Среднее время на гол
59
62
Всего голов
66
64
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
25
Больше 52%
Меньше 48%
23
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
65
67
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.31
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.31
|Erik Kojzek
|3
|0.23
|Атанга Давид
|2
|0.15
|Писингер Симон
|2
|0.15
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.15
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.15
|Angelo Gattermayer
|1
|0.08
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.08
|Алтунашвили Сандро
|1
|0.08
|Омич Эрвин
|1
|0.08
|Яшич Адис
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|5
|0.38
|Грубер Андреас
|4
|0.31
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.15
|Прелец Ник
|2
|0.15
|Фишер Манфред
|1
|0.08
|Винлёф Маттео
|1
|0.08
|Галвао Лукас
|1
|0.08
|Tin Plavotic
|1
|0.08
|Хускович Муарем
|1
|0.08
|Abubakr Barry
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Chibuike Nwaiwu
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Angelo Gattermayer
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Польстер Николас
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Karamoko Sankara
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|0
|Abubakr Barry
|6
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
14
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аустрия Вена
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
67%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
9%
1
5%
1-15
6
26%
3
16%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
7
54%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1
Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
67
49
211
310
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4