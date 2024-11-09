Тур: 10.
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
9'
0:1
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Бакич ДушанНападающий
-
-
-
-
22 Sadok Yeddes
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Кармиотисса
Неа Саламина
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.3
1.9
Среднее время на гол
69
47
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
60
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиусис Христос
|3
|0.3
|Посо Хосе
|2
|0.2
|Цмилянич Борис
|2
|0.2
|Антониу Минас
|1
|0.1
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.1
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.3
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.2
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.2
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.1
|Andreas Fragkou
|1
|0.1
|Гбелле Гарланд
|1
|0.1
|Тчаха Серж
|1
|0.1
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|4
|0
|Ковачевич Боян
|3
|0
|Гиусис Христос
|1
|1
|Посо Хосе
|2
|0
|Квирквия Мате
|2
|0
|Цмилянич Борис
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Кукалаш Ставрош
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Тчаха Серж
|2
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Неа Саламина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
2
1
Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
1
7%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
71%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
22
21
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
6
27%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Неа Саламина
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|1:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 22
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|12.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5