  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Кармиотисса
0:1
Первый тайм: 21'
Неа Саламина
0'
0:1
9' Гол
Тчаха Серж

Ход матча

9'
0:1
Тчаха Серж
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Неа Саламина
2.40
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3.55
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3.35
Все Коэффициенты
Кармиотисса
Неа Саламина

История личных встреч

Кармиотисса
Неа Саламина

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМК
1:2
ПД
1:2
ВД
0:2
ВД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:0
Р
1:6

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.3
1.9

Среднее время на гол

69
47

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиусис Христос 3 0.3
Посо Хосе 2 0.2
Цмилянич Борис 2 0.2
Антониу Минас 1 0.1
Стоянович Лука 1 (1) 0.1
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.3
Дурмишай Фиорин 2 0.2
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.2
Нарсинг Лусиано 1 0.1
Andreas Fragkou 1 0.1
Гбелле Гарланд 1 0.1
Тчаха Серж 1 0.1

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 4 0
Ковачевич Боян 3 0
Гиусис Христос 1 1
Посо Хосе 2 0
Квирквия Мате 2 0
Цмилянич Борис 2 0
Хочко Дени 2 0
Антониу Минас 2 0
Кукалаш Ставрош 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Шимич Стефан 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Неа Саламина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
1
Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
1
7%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
71%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

22
21
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
6
27%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Эносис 1:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Неа Саламина

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 14 - 6 20
3.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
4.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
5.
Омония Никосия
 9 5 1 3 17 - 10 16
6.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 15 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 9 3 2 4 9 - 11 11
10.
Неа Саламина
 1:0 10 3 0 7 11 - 22 9
11.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Кармиотисса
 0:1 10 2 2 6 10 - 22 8
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Кармиотисса
 0:1 6 1 1 4 6 - 14 4
11.
Неа Саламина
 1:0 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
13.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
6.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
Неа Саламина
 1:0 6 2 0 4 7 - 14 6
12.
Кармиотисса
 0:1 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О Л - Тчаха Серж бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Неа Саламина
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Где смотреть матч Кармиотисса 0:1 Неа Саламина онлайн

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Кармиотисса
Неа Саламина
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