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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 18.
Нефтехимик
 
Позже
Балтика
Прогнозы 44
Нефтехимик 11.4% (5)
X 31.8% (14)
Балтика 56.8% (25)
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Нефтехимик
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История личных встреч

Нефтехимик
Балтика

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

14 матчей

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.1%
85.7%
7.2%
1 победа 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.38

Среднее время на гол

180
240

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.36

Тотал матчей

2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

180
252

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 4 0.24
Петров Максим Вячеславович 3 0.18
Шоркин Максим 2 0.12
Алиев Саид 2 0.12
Шильцов Константин 2 0.12
Магомедов Рашид 1 0.06
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 5 (2) 0.29
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.18
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.18
Пряхин Сергей 2 0.12
Никишин Кирилл 2 0.12
Петров Илья 1 0.06
Мохаммад Амир 1 0.06
Маляров Кирилл 1 0.06
Варатынов Сергей 1 0.06

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 3 1
Ситдиков Марат 3 0
Кахидзе Александр 3 0
Шоркин Максим 2 0
Морозов Кирилл 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Алиев Саид 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Першин Матвей 2 0
Родин Даниил 2 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Емельянов Данила 1 0
Шильцов Константин 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пряхин Сергей 5 0
Андраде Кевин 5 0
Аванесян Тигран 4 0
Петров Илья 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Терентьев Денис 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Саусь Владислав 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
3
Нефтехимик
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Балтика
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

1
9
Нефтехимик
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Балтика
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
14%
4
21%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
29%
1
5%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Шинник 1:0
Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2
Балтика
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0

Результаты матчей

Нефтехимик
Балтика

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
7
10
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 17 9 6 2 21 - 11 33
2.
Торпедо Москва
 Заявка 17 8 9 0 32 - 13 33
3.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 10 1 15 - 10 28
4.
Сочи
 Заявка 17 7 6 4 27 - 18 27
5.
Урал
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
6.
Чайка
 Заявка 17 6 7 4 23 - 20 25
7.
Черноморец Нв
 Заявка 17 7 3 7 22 - 24 24
8.
Енисей
 Заявка 17 7 2 8 18 - 20 23
9.
Ротор
 Заявка 17 5 7 5 12 - 13 22
10.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 7 5 14 - 16 22
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 5 6 6 24 - 28 21
12.
Родина Москва
 Заявка 17 4 9 4 16 - 16 21
13.
КАМАЗ
 Заявка 17 5 4 8 14 - 13 19
14.
Сокол
 Заявка 17 4 7 6 9 - 18 19
15.
Шинник
 Заявка 17 4 6 7 12 - 18 18
16.
Алания
 Заявка 17 4 5 8 11 - 17 17
17.
Уфа
 Заявка 17 4 5 8 17 - 23 17
18.
Тюмень
 Заявка 17 2 3 12 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 4 0 22 - 8 19
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
6.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
11.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
12.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
13.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
14.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
4.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арсенал Тула
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
14.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Енисей Ломакин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 5
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Нефтехимик 11.4% (5)
    X 31.8% (14)
    Балтика 56.8% (25)
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика

    Исход игры
    Нефтехимик
    11.4% (5)
    Ничья
    31.8% (14)
    Балтика
    56.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.27% (12)
    Меньше
    70.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Балтика
    25% (11)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    0:1 Балтика
    18.2% (8)
    1:0 Нефтехимик
    11.4% (5)
    0:2 Балтика
    9.1% (4)
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