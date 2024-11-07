Тур: 18.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Балтика
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
14 матчей
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
7.1%
85.7%
7.2%
1 победа 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.38
Среднее время на гол
180
240
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.36
Тотал матчей
2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
180
252
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|4
|0.24
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.18
|Шоркин Максим
|2
|0.12
|Алиев Саид
|2
|0.12
|Шильцов Константин
|2
|0.12
|Магомедов Рашид
|1
|0.06
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|5 (2)
|0.29
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.18
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.18
|Пряхин Сергей
|2
|0.12
|Никишин Кирилл
|2
|0.12
|Петров Илья
|1
|0.06
|Мохаммад Амир
|1
|0.06
|Маляров Кирилл
|1
|0.06
|Варатынов Сергей
|1
|0.06
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|3
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Кахидзе Александр
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Морозов Кирилл
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Алиев Саид
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Шильцов Константин
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пряхин Сергей
|5
|0
|Андраде Кевин
|5
|0
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Нефтехимик
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Балтика
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
1
9
Нефтехимик
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Балтика
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
14%
4
21%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
29%
1
5%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Нефтехимик 3:2 Нефтехимик - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Шинник 1:0
Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2
Балтика
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 Шинник - Балтика 1:3
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0
Результаты матчей
Нефтехимик
Балтика
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
44
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
134
413
710
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|21 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|32 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|15 - 10
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 18
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|8.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 20
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 28
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 16
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 13
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|9 - 18
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 18
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 17
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|22 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 5
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика
Исход игры
Нефтехимик
11.4% (5)
Ничья
31.8% (14)
Балтика
56.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
29.27% (12)
Меньше
70.73% (29)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
1:2 Балтика
25% (11)
1:1 Ничья
25% (11)
0:1 Балтика
18.2% (8)
1:0 Нефтехимик
11.4% (5)
0:2 Балтика
9.1% (4)
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