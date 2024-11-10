Тур: 12. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
10'
1:0
25'
38'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
19 Ульман ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Эльвeрсберг
Ганновер 96
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|6
|0.5
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.42
|Robin Fellhauer
|2
|0.17
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.17
|Дамар Мухаммед
|2
|0.17
|Баум Элиас
|1
|0.08
|Герезгихер Филимон
|1
|0.08
|Frederik Schmahl
|1
|0.08
|Paul Stock
|0
|0
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Monju Momuluh
|2
|0.17
|Нганкам Жессик
|2 (1)
|0.17
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.17
|Хальстенберг Марсель
|2 (2)
|0.17
|Нильсен Ховард
|1
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.08
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.08
|Кристиансен Макс
|1
|0.08
|Дем Янник
|1
|0.08
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.08
|Enzo Leopold
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муроя Сэй
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
|Monju Momuluh
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
0
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ганновер 96
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Эльвeрсберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ганновер 96
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
11%
4
29%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
5
38%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3
Ганновер 96
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Ганновер 96
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
56
38
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|15 - 8
|22
|2.
|1:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 19
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|4.
|12
|5
|6
|1
|19 - 14
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|6.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 13
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|9.
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|10.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|11.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|26 - 23
|16
|13.
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|17.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|18.
|0:1
|12
|2
|1
|9
|5 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|15 - 15
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|17.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|6.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 21
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|8 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6