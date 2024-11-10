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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:0
Первый тайм: 44'
Ганновер 96
0'
1:0
10' Гол
Баум Элиас
25' Желтая карточка
Кунце Фабиан
38' Желтая карточка
Баум Элиас

Ход матча

10'
Баум Элиас
(Асллани Фисник)
1:0
25'
 
Кунце Фабиан
38'
 
Monju Momuluh
Рохельт Янник
38'
Баум Элиас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Ганновер 96
2.90
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4.40
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6.00
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
7
Manuel
Feil
30
Дамар
Мухаммед
29
Tom
Zimmerschied
10
Асллани
Фисник
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
11
Ли
Хен-Чжу
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
10
Рохельт
Янник
7
Нганкам
Жессик
9
Nicolo
Tresoldi
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Ганновер 96

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:2
К
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 6 0.5
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.42
Robin Fellhauer 2 0.17
Semih Sahin 2 (2) 0.17
Дамар Мухаммед 2 0.17
Баум Элиас 1 0.08
Герезгихер Филимон 1 0.08
Frederik Schmahl 1 0.08
Paul Stock 0 0
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Monju Momuluh 2 0.17
Нганкам Жессик 2 (1) 0.17
Фогльзаммер Андреас 2 0.17
Хальстенберг Марсель 2 (2) 0.17
Нильсен Ховард 1 0.08
Кунце Фабиан 1 0.08
Nicolo Tresoldi 1 0.08
Кристиансен Макс 1 0.08
Дем Янник 1 0.08
Ли Хен-Чжу 1 0.08
Enzo Leopold 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Асллани Фисник 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муроя Сэй 4 0
Найт Джош 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Нойман Фил 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Enzo Leopold 3 0
Кунце Фабиан 2 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Monju Momuluh 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
0
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ганновер 96
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Эльвeрсберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ганновер 96
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
11%
4
29%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
5
38%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3
Ганновер 96
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Ганновер 96

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 12 7 1 4 15 - 8 22
2.
Карлсруэ
 1:0 12 6 4 2 23 - 19 22
3.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
4.
Падерборн
 12 5 6 1 19 - 14 21
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Эльвeрсберг
 1:0 12 5 4 3 20 - 13 19
7.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Шальке 04
 1:0 12 3 3 6 20 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Пройссен Мюнстер
 0:1 12 2 4 6 14 - 19 10
18.
Ян
 0:1 12 2 1 9 5 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Эльвeрсберг
 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Карлсруэ
 1:0 6 4 1 1 13 - 10 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 1:0 6 2 1 3 15 - 15 7
11.
Ян
 0:1 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
13.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
15.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
6.
Карлсруэ
 1:0 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 1:0 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 1:0 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 0:1 6 1 1 4 4 - 6 4
16.
Пройссен Мюнстер
 0:1 6 1 1 4 8 - 12 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 0:1 6 0 0 6 3 - 21 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Ганновер 96
2.90
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4.40
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6.00
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Где смотреть матч Эльвeрсберг 1:0 Ганновер 96 онлайн

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Эльвeрсберг
Ганновер 96
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