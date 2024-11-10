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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Карлсруэ
0:0
Первый тайм: 34'
Пройссен Мюнстер
0'
21' Желтая карточка
Франке Марсель

Ход матча

21'
Франке Марсель
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Пройссен Мюнстер
4.20
4.30
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4.80
Все Коэффициенты
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
16
Пфайффер
Лука
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
20
Хендрикс
Йоррит
21
Прайссингер
Рико
5
Бушама
Ясин
8
Меес
Джошуа
14
Макридис
Хараламбос
9
Гродовски
Йоэль
Карлсруэ
4-4-2
Пройссен Мюнстер
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
1:4
Б3
5:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 7 0.58
Ванитцек Марвин 4 0.33
Йенсен Леон 3 0.25
Шлойзенер Фабиан 2 0.17
Хунцикер Андрин 2 0.17
Франке Марсель 2 0.17
Гюнтер Лассе 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.25
Макридис Хараламбос 2 0.17
Фридьонссон Хольмберт 2 0.17
Torge Paetow 2 0.17
Гродовски Йоэль 1 0.08
Lukas Frenkert 1 0.08
Хендрикс Йоррит 1 0.08
Батмаз Малик 1 0.08
Jano ter Horst 1 0.08
Немет Ондраш 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 6 0
Бурнич Дженис 4 0
Йенсен Леон 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Меес Джошуа 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Прайссингер Рико 2 0
Torge Paetow 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Jano ter Horst 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5
Карлсруэ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Пройссен Мюнстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
3
27%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
6
43%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
7
37%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
3
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 12 7 1 4 15 - 8 22
2.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
3.
Падерборн
 12 5 6 1 19 - 14 21
4.
Карлсруэ
 0:0 12 5 5 2 22 - 19 20
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Эльвeрсберг
 1:0 12 5 4 3 20 - 13 19
7.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Шальке 04
 1:0 12 3 3 6 20 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Пройссен Мюнстер
 0:0 12 2 5 5 14 - 18 11
17.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
18.
Ян
 0:1 12 2 1 9 5 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Эльвeрсберг
 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Карлсруэ
 0:0 6 3 2 1 12 - 10 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 1:0 6 2 1 3 15 - 15 7
11.
Ян
 0:1 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
13.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 0:0 6 1 3 2 6 - 7 6
15.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
6.
Карлсруэ
 0:0 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 1:0 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пройссен Мюнстер
 0:0 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Шальке 04
 1:0 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 0:1 6 1 1 4 4 - 6 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 0:1 6 0 0 6 3 - 21 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Франке Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Пройссен Мюнстер
4.20
4.30
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4.80
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