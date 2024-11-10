Тур: 12. Стадион: BBBank Wildpark.
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Рапп
Николай
24
Кулис
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Златан Байрамович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Luca Bolay
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
История личных встреч
Карлсруэ
Пройссен Мюнстер
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
3.33
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.58
|Ванитцек Марвин
|4
|0.33
|Йенсен Леон
|3
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.17
|Хунцикер Андрин
|2
|0.17
|Франке Марсель
|2
|0.17
|Гюнтер Лассе
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.25
|Макридис Хараламбос
|2
|0.17
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.17
|Torge Paetow
|2
|0.17
|Гродовски Йоэль
|1
|0.08
|Lukas Frenkert
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.08
|Батмаз Малик
|1
|0.08
|Jano ter Horst
|1
|0.08
|Немет Ондраш
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|6
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Прайссингер Рико
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Jano ter Horst
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Гродовски Йоэль
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
5
Карлсруэ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Пройссен Мюнстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
3
27%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
6
27%
6
43%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
7
37%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Пройссен Мюнстер
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
38
47
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|15 - 8
|22
|2.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|3.
|12
|5
|6
|1
|19 - 14
|21
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|26 - 17
|19
|6.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 13
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|9.
|12
|4
|6
|2
|20 - 17
|18
|10.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|11.
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|26 - 23
|16
|13.
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|14 - 18
|11
|17.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|18.
|0:1
|12
|2
|1
|9
|5 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|15 - 15
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|12 - 10
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|17.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|12.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 21
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6