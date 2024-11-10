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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
21' Желтая карточка
Франке Марсель
1:0
37' Гол
Зивзивадзе Буду
60' Желтая карточка
Jano ter Horst
74' Желтая карточка
Lukas Frenkert
88' Желтая карточка
Кулис Нико
1:1
90' Гол
Lukas Frenkert
90'+8

Ход матча

21'
Франке Марсель
 
37'
Зивзивадзе Буду
(Ванитцек Марвин)
1:0
60'
 
Jano ter Horst
62'
Шлойзенер Фабиан
Пфайффер Лука
 
62'
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
 
67'
 
Лоренц Марк
Гродовски Йоэль
67'
 
Фридьонссон Хольмберт
Бушама Ясин
74'
 
Lukas Frenkert
76'
Хунцикер Андрин
Зивзивадзе Буду
 
77'
 
Thorben-Johannes Deters
Прайссингер Рико
85'
 
Шердер Симон
Jano ter Horst
88'
 
Кулис Нико
90'
Хессер Робин
Йенсен Леон
 
90'
1:1
Lukas Frenkert

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 436 Количество передач 458
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
16
Пфайффер
Лука
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
20
Хендрикс
Йоррит
21
Прайссингер
Рико
5
Бушама
Ясин
8
Меес
Джошуа
14
Макридис
Хараламбос
9
Гродовски
Йоэль
Карлсруэ
4-4-2
Пройссен Мюнстер
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
1:4
Б3
5:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 8 0.67
Ванитцек Марвин 4 0.33
Йенсен Леон 3 0.25
Шлойзенер Фабиан 2 0.17
Хунцикер Андрин 2 0.17
Франке Марсель 2 0.17
Гюнтер Лассе 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.25
Lukas Frenkert 2 0.17
Макридис Хараламбос 2 0.17
Фридьонссон Хольмберт 2 0.17
Torge Paetow 2 0.17
Гродовски Йоэль 1 0.08
Хендрикс Йоррит 1 0.08
Батмаз Малик 1 0.08
Jano ter Horst 1 0.08
Немет Ондраш 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 6 0
Бурнич Дженис 4 0
Йенсен Леон 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Меес Джошуа 3 0
Кулис Нико 3 0
Lukas Frenkert 3 0
Jano ter Horst 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Прайссингер Рико 2 0
Torge Paetow 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5
Карлсруэ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Пройссен Мюнстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
4%
0
0%
1-15
6
26%
6
40%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
7
35%
3
16%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
3
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
3
9
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 12 7 1 4 16 - 10 22
2.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
3.
Падерборн
 12 5 6 1 19 - 14 21
4.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 20 20
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Эльвeрсберг
 12 5 4 3 22 - 14 19
7.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Пройссен Мюнстер
 12 2 5 5 15 - 19 11
17.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
3.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
13.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
15.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Ванитцек Марвин сделал результативную передачу.
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