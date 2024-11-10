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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Шальке 04
 
Позже
Ян
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Ян
4.15
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5.40
5.70
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Все Коэффициенты
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
6
Шалленберг
Рон
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
8
Юнес
Амин
37
Max
Grueger
7
Зегуйн
Пауль
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
19
Караман
Кенан
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
9
Eric
Hottmann
Шальке 04
4-4-2
Ян
5-3-2

История личных встреч

Шальке 04
Ян

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.55
Караман Кенан 5 (1) 0.45
Мор Тобиас 3 0.27
Зегуйн Пауль 1 0.09
Шалленберг Рон 1 0.09
Сиссе Ибраима II 1 0.09
Taylan Bulut 1 0.09
Max Grueger 1 0.09
Айдин Мехмет 0 0
Калаш Томаш 0 0
Юнес Амин 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.09
Вит Кристиан 1 (1) 0.09
Прёгер Кай 1 0.09
Eric Hottmann 1 0.09
Ганаус Ноа 1 0.09
Bryan Hein 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Мор Тобиас 3 0
Зегуйн Пауль 2 0
Бахманн Яник 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Max Grueger 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Юнес Амин 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Taylan Bulut 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 2 1
Баллас Флориан 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Прёгер Кай 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Nico Ochojski 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Булик Расим 1 0
Jonas Bauer 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ян
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
5
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ян
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

4
2
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
7
39%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
5
26%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Пропущено

24
28
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
8%
5
18%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
7
29%
29%
2
7%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
4
17%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0
Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4
Ян
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3
Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2

Результаты матчей

Шальке 04
Ян

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
8:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
8:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
6
5
1.5
1
10
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
3.
Падерборн
 12 5 6 1 19 - 14 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
9.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
10.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
11.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
16.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
17.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
12.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
Где смотреть матч Шальке 04 - Ян онлайн

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