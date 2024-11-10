  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Шальке 04
2:0
Конец матча
Ян
0'
1:0
16' Гол
Караман Кенан
41' Желтая карточка
Мор Тобиас
51' Желтая карточка
Прёгер Кай
2:0
53' Гол
Силла Мусса
66' Желтая карточка
Ганаус Ноа
90' Желтая карточка
Булик Расим
90'+6

Ход матча

16'
Караман Кенан
(Мор Тобиас)
1:0
41'
Мор Тобиас
 
51'
 
Прёгер Кай
53'
Силла Мусса
(Мор Тобиас)
2:0
66'
 
Ганаус Ноа
69'
 
Mansour Ouro-Tagba
Eric Hottmann
69'
 
Котер Доминик
Ганаус Ноа
69'
 
Nico Ochojski
Эрнст Себастьян
71'
Бахманн Яник
Юнес Амин
 
81'
 
Elias Huth III
Прёгер Кай
81'
Донкор Антон
Силла Мусса
 
82'
Антви-Аджей Кристофер
Мор Тобиас
 
90'
Темпельман Лино
Зегуйн Пауль
 
90'
 
Булик Расим

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 694 Количество передач 335
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
6
Шалленберг
Рон
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
8
Юнес
Амин
37
Max
Grueger
7
Зегуйн
Пауль
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
19
Караман
Кенан
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
9
Eric
Hottmann
Шальке 04
4-4-2
Ян
5-3-2

История личных встреч

Шальке 04
Ян

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 7 0.58
Караман Кенан 6 (1) 0.5
Мор Тобиас 3 0.25
Зегуйн Пауль 1 0.08
Шалленберг Рон 1 0.08
Сиссе Ибраима II 1 0.08
Taylan Bulut 1 0.08
Max Grueger 1 0.08
Айдин Мехмет 0 0
Калаш Томаш 0 0
Юнес Амин 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.08
Вит Кристиан 1 (1) 0.08
Прёгер Кай 1 0.08
Eric Hottmann 1 0.08
Ганаус Ноа 1 0.08
Bryan Hein 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Мор Тобиас 4 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Зегуйн Пауль 2 0
Бахманн Яник 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Max Grueger 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Юнес Амин 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Taylan Bulut 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёгер Кай 4 0
Leopold Wurm 2 1
Баллас Флориан 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Nico Ochojski 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ян
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
5
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

4
2
Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ян
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
4
20%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
5
24%
3
43%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

24
30
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
8%
5
17%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
7
29%
29%
2
7%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
4
17%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0
Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4
Ян
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3
Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2

Результаты матчей

Шальке 04
Ян

Точный счет

1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
3
9
7
5
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 12 7 1 4 16 - 10 22
2.
Фортуна
 12 6 3 3 18 - 13 21
3.
Падерборн
 12 5 6 1 19 - 14 21
4.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 20 20
5.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
6.
Эльвeрсберг
 12 5 4 3 22 - 14 19
7.
Нюрнберг
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Кёльн
 12 5 3 4 24 - 20 18
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Герта
 12 5 2 5 20 - 20 17
11.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
12.
Дармштадт
 12 4 4 4 26 - 23 16
13.
Гройтер Фюрт
 12 3 4 5 18 - 23 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Пройссен Мюнстер
 12 2 5 5 15 - 19 11
17.
Ульм 1846
 12 2 4 6 10 - 13 10
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
3.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
13.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
15.
Фортуна
 6 1 3 2 7 - 10 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
17.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
6.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 8 (2)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 7 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Дармштадт Вукотич Александар 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Мор Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Мор Тобиас сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Караман Кенан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шальке 04 2:0 Ян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный