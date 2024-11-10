Тур: 12. Стадион: Фелтинс-Арена.
0'
1:0
16' ГолКараман Кенан
41' Желтая карточкаМор Тобиас
51' Желтая карточкаПрёгер Кай
2:0
53' ГолСилла Мусса
66' Желтая карточкаГанаус Ноа
90' Желтая карточкаБулик Расим
90'+6
Ход матча
16'
1:0
41'
51'
53'
2:0
66'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
694 Количество передач 335
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
31
Taylan
Bulut
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
История личных встреч
Шальке 04
Ян
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|7
|0.58
|Караман Кенан
|6 (1)
|0.5
|Мор Тобиас
|3
|0.25
|Зегуйн Пауль
|1
|0.08
|Шалленберг Рон
|1
|0.08
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.08
|Taylan Bulut
|1
|0.08
|Max Grueger
|1
|0.08
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Калаш Томаш
|0
|0
|Юнес Амин
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.08
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Прёгер Кай
|1
|0.08
|Eric Hottmann
|1
|0.08
|Ганаус Ноа
|1
|0.08
|Bryan Hein
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Мор Тобиас
|4
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Max Grueger
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Taylan Bulut
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёгер Кай
|4
|0
|Leopold Wurm
|2
|1
|Баллас Флориан
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Nico Ochojski
|2
|0
|Булик Расим
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Гебхардт Феликс
|2
|0
|Гальен Деян
|0
|1
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Ганаус Ноа
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ян
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
5
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
4
2
Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ян
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
16
5
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
4
20%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
7
35%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
21
7
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
5
24%
3
43%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Пропущено
24
30
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
8%
5
17%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
7
29%
29%
2
7%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
4
17%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0
Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4
Ян
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3
Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2
Результаты матчей
Шальке 04
Ян
Точный счет
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
75
111
39
111
111
111
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|8 (2)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|7 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|6