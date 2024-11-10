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39' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Пьетро Комуццо выиграл воздушное противоборство у Тенгстедт Каспер

39' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бельтран Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Адли Ясин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Коппола Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Верона

34' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Верона

31' Бельтран Лукас не смог попасть в створ ударом издали

29' Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Пьетро Комуццо возвращается на поле.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Пьетро Комуццо получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Пьетро Комуццо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лазович Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Г О О О О Л - Сердар Суат из команды Верона правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

18' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Верона

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Фиорентина

14' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

10' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Адли Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Кин Мойзе забивает с правой ноги!

4' Бельтран Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля