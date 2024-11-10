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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Фиорентина
1:1
Первый тайм: 45+'
Верона
0'
1:0
4' Гол
Кин Мойзе
1:1
18' Гол
Сердар Суат
35' Желтая карточка
Коппола Диего

Ход матча

4'
Кин Мойзе
(Бельтран Лукас)
1:0
18'
1:1
Сердар Суат
35'
 
Коппола Диего

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 100% (119)
X 0% (0)
Верона 0% (0)
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Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
4
Бове
Эдоардо
29
Адли
Ясин
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Кин
Мойзе
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
12
Брадарич
Домагой
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
18
Арруи
Абду
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Фиорентина
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Верона

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.36
2.33

Среднее время на гол

66
38

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

24
35

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
51

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 6 0.5
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.25
Госенс Робин 2 0.17
Бельтран Лукас 2 (1) 0.17
Кольпани Андреа 2 0.17
Катальди Данило 2 0.17
Адли Ясин 1 0.08
Бове Эдоардо 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Мартинес Куарта Лукас 1 0.08
Раньери Лука 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 4 (1) 0.33
Москера Даниэль 3 0.25
Лазович Дарко 1 (1) 0.08
Кастанос Григорис 1 0.08
Тчатчуа Джексон 1 0.08
Ливраменто Дейлон 1 0.08
Сердар Суат 1 0.08
Маньяни Джанджакомо 1 0.08
Арруи Абду 1 0.08
Сарр Амин 1 0.08
Ламбурд Матис 1 0.08
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Раньери Лука 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Кин Мойзе 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчатчуа Джексон 4 1
Белахяне Реда 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Суслов Томаш 3 1
Коппола Диего 3 0
Давидович Павел 1 1
Ливраменто Дейлон 1 1
Маньяни Джанджакомо 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Занетти Паоло 1 0
Сердар Суат 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Верона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

9
7
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Верона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
3
50%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

4
13
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
10%
4
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90

Пропущено

10
25
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
7
28%
1-15
3
30%
4
16%
16-30
5
50%
4
16%
31-45
1
10%
4
16%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3
Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2

Результаты матчей

Фиорентина
Верона

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
4
2
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
4.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
5.
Фиорентина
 1:1 Заявка 12 6 5 1 23 - 10 23
6.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 1:0 Заявка 11 4 6 1 13 - 11 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Верона
 1:1 Заявка 12 4 1 7 17 - 25 13
13.
Рома
 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
6.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
7.
Фиорентина
 1:1 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 5 9
10.
Верона
 1:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 1:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 1:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Болонья
 1:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
9.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Верона
 1:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Рома
 0:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Фиорентина Кин Мойзе 6 (1)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 100% (119)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Верона
    1.82
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Верона

    Исход игры
    Фиорентина
    100% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (66)
    Нет
    43.59% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    40.3% (48)
    2:0 Фиорентина
    26.9% (32)
    1:0 Фиорентина
    13.4% (16)
    3:1 Фиорентина
    10.9% (13)
    3:0 Фиорентина
    2.5% (3)
    3:2 Фиорентина
    1.7% (2)
    5:1 Фиорентина
    1.7% (2)
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