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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Фиорентина
3:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
4' Гол
Кин Мойзе
1:1
18' Гол
Сердар Суат
35' Желтая карточка
Коппола Диего
54' Желтая карточка
Сердар Суат
2:1
59' Гол
Кин Мойзе
3:1
90' Гол
Кин Мойзе
90' Желтая карточка
Кин Мойзе
90'+5

Ход матча

4'
Кин Мойзе
(Бельтран Лукас)
1:0
18'
1:1
Сердар Суат
35'
 
Коппола Диего
54'
 
Сердар Суат
59'
Кин Мойзе
(Адли Ясин)
2:1
66'
 
Москера Даниэль
Тенгстедт Каспер
66'
 
Белахяне Реда
Суслов Томаш
74'
 
Сарр Амин
Лазович Дарко
75'
 
Кастанос Григорис
Сердар Суат
77'
Ричардсон Амир
Адли Ясин
 
77'
Куаме Кристиан
Бельтран Лукас
 
81'
 
Данилюк Флавиус
Брадарич Домагой
83'
Паризи Фабьяно
Соттиль Риккардо
 
83'
Кайоде Майкл
Кольпани Андреа
 
87'
Мандрагора Роландо
Бове Эдоардо
 
90'
Кин Мойзе
(Де Хеа Давид)
3:1
90'
Кин Мойзе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 6 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 414 Количество передач 270
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 100% (119)
X 0% (0)
Верона 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
4
Бове
Эдоардо
29
Адли
Ясин
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Кин
Мойзе
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
12
Брадарич
Домагой
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
18
Арруи
Абду
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Фиорентина
4-2-3-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Верона

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.36
2.33

Среднее время на гол

66
38

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

24
35

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
51

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 8 0.67
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.25
Госенс Робин 2 0.17
Бельтран Лукас 2 (1) 0.17
Кольпани Андреа 2 0.17
Катальди Данило 2 0.17
Адли Ясин 1 0.08
Бове Эдоардо 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Мартинес Куарта Лукас 1 0.08
Раньери Лука 0 0
Де Хеа Давид 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 4 (1) 0.33
Москера Даниэль 3 0.25
Лазович Дарко 1 (1) 0.08
Кастанос Григорис 1 0.08
Тчатчуа Джексон 1 0.08
Ливраменто Дейлон 1 0.08
Сердар Суат 1 0.08
Маньяни Джанджакомо 1 0.08
Арруи Абду 1 0.08
Сарр Амин 1 0.08
Ламбурд Матис 1 0.08
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Кин Мойзе 2 0
Раньери Лука 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчатчуа Джексон 4 1
Белахяне Реда 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Суслов Томаш 3 1
Коппола Диего 4 0
Давидович Павел 1 1
Ливраменто Дейлон 1 1
Сердар Суат 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Занетти Паоло 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

9
7
Фиорентина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Верона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

7
15
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
5
33%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

4
13
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
13%
4
25%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90

Пропущено

11
28
9 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
8
29%
1-15
4
36%
4
14%
16-30
5
45%
4
14%
31-45
1
9%
5
18%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
0
0%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3
Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2

Результаты матчей

Фиорентина
Верона

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
4.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
6.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
9.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 100% (119)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 3:1 Верона

    Исход игры
    Фиорентина
    100% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (66)
    Нет
    43.59% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    40.3% (48)
    2:0 Фиорентина
    26.9% (32)
    1:0 Фиорентина
    13.4% (16)
    3:1 Фиорентина
    10.9% (13)
    3:0 Фиорентина
    2.5% (3)
    3:2 Фиорентина
    1.7% (2)
    5:1 Фиорентина
    1.7% (2)
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