Тур: 12. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Зуфферли Лука
3:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолКин Мойзе
1:1
18' ГолСердар Суат
35' Желтая карточкаКоппола Диего
54' Желтая карточкаСердар Суат
2:1
59' ГолКин Мойзе
3:1
90' ГолКин Мойзе
90' Желтая карточкаКин Мойзе
90'+5
Ход матча
4'
1:0
18'
1:1
35'
54'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
6 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
414 Количество передач 270
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
29
Адли
Ясин
20
Кин
Мойзе
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
18
Арруи
Абду
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
18 Арруи АбдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
29 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Верона
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.36
2.33
Среднее время на гол
66
38
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
24
35
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
51
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|8
|0.67
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.25
|Госенс Робин
|2
|0.17
|Бельтран Лукас
|2 (1)
|0.17
|Кольпани Андреа
|2
|0.17
|Катальди Данило
|2
|0.17
|Адли Ясин
|1
|0.08
|Бове Эдоардо
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Паризи Фабьяно
|1
|0.08
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.08
|Раньери Лука
|0
|0
|Де Хеа Давид
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|4 (1)
|0.33
|Москера Даниэль
|3
|0.25
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.08
|Кастанос Григорис
|1
|0.08
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.08
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.08
|Сердар Суат
|1
|0.08
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.08
|Арруи Абду
|1
|0.08
|Сарр Амин
|1
|0.08
|Ламбурд Матис
|1
|0.08
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахяне Реда
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчатчуа Джексон
|4
|1
|Белахяне Реда
|4
|1
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Суслов Томаш
|3
|1
|Коппола Диего
|4
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Ливраменто Дейлон
|1
|1
|Сердар Суат
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Верона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
9
7
Фиорентина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Верона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
7
15
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
5
33%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
4
13
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
13%
4
25%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90
Пропущено
11
28
9 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
8
29%
1-15
4
36%
4
14%
16-30
5
45%
4
14%
31-45
1
9%
5
18%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
0
0%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3
Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2
Результаты матчей
Фиорентина
Верона
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
66
39
210
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 27
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 3:1 Верона
Исход игры
Фиорентина
100% (119)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
56.41% (66)
Нет
43.59% (51)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
40.3% (48)
2:0 Фиорентина
26.9% (32)
1:0 Фиорентина
13.4% (16)
3:1 Фиорентина
10.9% (13)
3:0 Фиорентина
2.5% (3)
3:2 Фиорентина
1.7% (2)
5:1 Фиорентина
1.7% (2)
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