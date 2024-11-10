Тур: 12. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
0:1
25' ГолКастро Сантьяго
45' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
1:1
63' ГолЭль-Шаарави Стефан
1:2
66' ГолОрсолини Риккардо
68' Желтая карточкаМиранда Хуан
72' Undefined phrase: football_event_Даллинга Тийс
1:3
77' ГолКарлссон Йеспер
2:3
82' ГолЭль-Шаарави Стефан
87' Желтая карточкаМанчини Джанлука
87' Желтая карточкаКарлссон Йеспер
90' Желтая карточкаЭль-Шаарави Стефан
90'+7
Ход матча
25'
0:1
63'
66'
68'
72'
77'
1:3
82'
87'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
221 Количество передач 202
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
18
Соуле
Матиас
11
Довбик
Артём
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Болонья
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
31 матч
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.53
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|0.33
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.17
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.17
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Бальданци Томмазо
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Коне Куадио
|1
|0.08
|Соуле Матиас
|1
|0.08
|Писилли Никколо
|1
|0.08
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|5 (1)
|0.45
|Кастро Сантьяго
|4
|0.36
|Одгор Йенс
|2
|0.18
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.09
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.09
|Айлинг Самуэль
|1
|0.09
|Фаббьян Джованни
|1
|0.09
|Миранда Хуан
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писилли Никколо
|4
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
5
Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
4
Рома
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
3
20%
5
31%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
4
33%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1
Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0
Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0
Результаты матчей
Рома
Болонья
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Рома
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
48
56
111
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|5.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 27
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 2:3 Болонья
Исход игры
Рома
75.8% (91)
Ничья
21.7% (26)
Болонья
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
60.68% (71)
Нет
39.32% (46)
Популярный счёт
2:1 Рома
37.5% (45)
1:0 Рома
24.2% (29)
1:1 Ничья
18.3% (22)
2:0 Рома
10% (12)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:1 Рома
1.7% (2)
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