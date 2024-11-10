Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Болонья

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Рома

42' Удар от ворот произведет Болонья

41' Соуле Матиас из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Манчини Джанлука нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

34' Анхелиньо Хосе из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Рома

31' Миранда Хуан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Оооо... вот это был удар! Соуле Матиас должен был забить с этой позиции.

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Соуле Матиас и попал в перекладину!

30' Коне Куадио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Болонья

25' Г О О О О Л - Кастро Сантьяго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

25' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ох, нехорошо это выглядит. Ндой Дан получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ндой Дан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Орсолини Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Писилли Никколо пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

13' Удар от ворот произведет Рома

12' Довбик Артём выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Миранда Хуан пробует нанести удар издали, но Миле Свилар ловит мяч

8' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Рома начинает с центра поля