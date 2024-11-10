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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Рома
2:3
Конец матча
Болонья
0'
0:1
25' Гол
Кастро Сантьяго
45' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
1:1
63' Гол
Эль-Шаарави Стефан
1:2
66' Гол
Орсолини Риккардо
68' Желтая карточка
Миранда Хуан
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Даллинга Тийс
1:3
77' Гол
Карлссон Йеспер
2:3
82' Гол
Эль-Шаарави Стефан
87' Желтая карточка
Манчини Джанлука
87' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
90' Желтая карточка
Эль-Шаарави Стефан
90'+7

Ход матча

23'
 
Карлссон Йеспер
Ндой Дан
25'
0:1
Кастро Сантьяго
45'
 
Де Сильвестри Лоренцо
46'
 
Пош Штефан
Де Сильвестри Лоренцо
57'
Шомуродов Элдор
Соуле Матиас
 
61'
Бальданци Томмазо
Писилли Никколо
 
61'
Даль Самуэль
Челик Зеки
 
63'
Эль-Шаарави Стефан
1:1
66'
1:2
Орсолини Риккардо
(Кастро Сантьяго)
67'
 
Фаббьян Джованни
Одгор Йенс
68'
 
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
68'
 
Миранда Хуан
72'
 
Даллинга Тийс
77'
1:3
Карлссон Йеспер
(Миранда Хуан)
80'
Паредес Леандро
Коне Куадио
 
82'
Эль-Шаарави Стефан
(Шомуродов Элдор)
2:3
84'
 
Казале Николо
Орсолини Риккардо
87'
Манчини Джанлука
 
87'
 
Карлссон Йеспер
90'
Эль-Шаарави Стефан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 221 Количество передач 202
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 120
Рома 75.8% (91)
X 21.7% (26)
Болонья 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
19
Челик
Зеки
92
Эль-Шаарави
Стефан
4
Кристанте
Бриан
17
Коне
Куадио
18
Соуле
Матиас
61
Писилли
Никколо
11
Довбик
Артём
1
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
18
Побега
Томмазо
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
Рома
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Болонья

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

31 матч

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.53

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 0.33
Эль-Шаарави Стефан 2 0.17
Дибала Пауло 2 (1) 0.17
Шомуродов Элдор 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Коне Куадио 1 0.08
Соуле Матиас 1 0.08
Писилли Никколо 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Челик Зеки 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.45
Кастро Сантьяго 4 0.36
Одгор Йенс 2 0.18
Карлссон Йеспер III 1 0.09
Урбаньски Кацпер 1 0.09
Айлинг Самуэль 1 0.09
Фаббьян Джованни 1 0.09
Миранда Хуан 0 0
Ндой Дан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Манчини Джанлука 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Коне Куадио 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Свилар Миле 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Соуле Матиас 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Урбаньски Кацпер 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ндой Дан 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Побега Томмазо 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
5
Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
4
Рома
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Болонья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
3
20%
5
31%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
4
33%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Верона - Рома 3:2 Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1
Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0
Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0

Результаты матчей

Рома
Болонья

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рома
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
5
6
1
11
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
4.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
6.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
9.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 120
    Рома 75.8% (91)
    X 21.7% (26)
    Болонья 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 2:3 Болонья

    Исход игры
    Рома
    75.8% (91)
    Ничья
    21.7% (26)
    Болонья
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    60.68% (71)
    Нет
    39.32% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    37.5% (45)
    1:0 Рома
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    18.3% (22)
    2:0 Рома
    10% (12)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Рома
    1.7% (2)
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