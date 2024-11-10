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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Интер Милан
 
Позже
Наполи
Прогнозы 135
Интер Милан 67.4% (91)
X 24.4% (33)
Наполи 8.1% (11)
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
6
Гилмор
Билли
8
Мактоминай
Скотт
21
Политано
Маттео
11
Лукаку
Ромелу
77
Кварацхелия
Хвича
Интер Милан
3-5-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Наполи

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
С
0:1
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
0.96

Среднее время на гол

66
94

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.39
0.82

Среднее время на гол

64
109

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.38
0.9

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

65
100

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.64
Мартинес Лаутаро 5 0.45
Фраттези Давиде 3 0.27
Дюмфрис Дензел 2 0.18
Зелиньски Пётр 2 (2) 0.18
Дармиан Маттео 1 0.09
Димарко Федерико 1 0.09
Барелла Николо 1 0.09
Мхитарян Генрих 1 0.09
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.09
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 (1) 0.45
Лукаку Ромелу 4 (1) 0.36
Ди Лоренцо Джованни 3 0.27
Нерес Давид 1 0.09
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.09
Мактоминай Скотт 1 0.09
Политано Маттео 1 0.09
Симеоне Джованни 1 0.09
Буонджорно Алессандро 1 0.09
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0
Оливера Матиас 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Павар Бенжамен 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Оливера Матиас 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Наполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
0
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
11
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
6
43%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1
Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1
Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2

Результаты матчей

Интер Милан
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
5
5
6
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
6.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
20.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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    • Прогнозы 135
    Интер Милан 67.4% (91)
    X 24.4% (33)
    Наполи 8.1% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Наполи
    4.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    66.7% (94)
    Ничья
    24.8% (35)
    Наполи
    8.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    37.6% (53)
    1:1 Ничья
    17% (24)
    1:0 Интер Милан
    14.2% (20)
    2:0 Интер Милан
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    3:1 Интер Милан
    2.1% (3)
    1:2 Наполи
    2.1% (3)
    0:1 Наполи
    1.4% (2)
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