Тур: 12. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мариани Маурицио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Наполи
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
40 матчей
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
0.96
Среднее время на гол
66
94
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.39
0.82
Среднее время на гол
64
109
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.38
0.9
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
65
100
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|7
|0.64
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.45
|Фраттези Давиде
|3
|0.27
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.18
|Зелиньски Пётр
|2 (2)
|0.18
|Дармиан Маттео
|1
|0.09
|Димарко Федерико
|1
|0.09
|Барелла Николо
|1
|0.09
|Мхитарян Генрих
|1
|0.09
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.09
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|0.45
|Лукаку Ромелу
|4 (1)
|0.36
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.27
|Нерес Давид
|1
|0.09
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.09
|Мактоминай Скотт
|1
|0.09
|Политано Маттео
|1
|0.09
|Симеоне Джованни
|1
|0.09
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.09
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Наполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
0
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Наполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
11
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
3
13%
5
28%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1
Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1
Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2
Результаты матчей
Интер Милан
Наполи
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
56
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|6.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 27
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Исход игры
Интер Милан
66.7% (94)
Ничья
24.8% (35)
Наполи
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
37.6% (53)
1:1 Ничья
17% (24)
1:0 Интер Милан
14.2% (20)
2:0 Интер Милан
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Интер Милан
2.1% (3)
1:2 Наполи
2.1% (3)
0:1 Наполи
1.4% (2)
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