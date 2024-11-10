Тур: 12. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
17' Желтая карточкаКарбони Андреа
18' Желтая карточкаПерейра Педру
0:1
36' ГолДзакканьи Маттиа
Ход матча
17'
18'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
155 Количество передач 300
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
19
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Лацио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.33
|Джурич Милан II
|3
|0.25
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.08
|Мальдини Даниэль
|1
|0.08
|Бьянко Алессандро
|1
|0.08
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
|Капрари Джанлука
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|5 (1)
|0.42
|Диа Булайе
|4
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|4 (2)
|0.33
|Педро Родригес
|3
|0.25
|Нослин Тейяни
|2
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.08
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|Исаксен Густав
|1
|0.08
|Патрик
|1
|0.08
|Хила Марио
|1
|0.08
|Чауна Лум
|1
|0.08
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|4
|0
|Бондо Уоррен
|2
|1
|Мальдини Даниэль
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|4
|0
|Тавареш Нуну
|2
|1
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хила Марио
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Лацио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
13
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Лацио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
5
45%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
10
24
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
9
38%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
5
36%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3
Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0
Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1
Результаты матчей
Монца
Лацио
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Монца
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
38
83
110
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|3.
|1:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|6.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 27
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:1 Лацио
Исход игры
Монца
4.2% (5)
Ничья
5% (6)
Лацио
90.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
60.68% (71)
Меньше
39.32% (46)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
1:2 Лацио
52.5% (63)
0:1 Лацио
19.2% (23)
0:2 Лацио
14.2% (17)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:1 Монца
2.5% (3)
0:3 Лацио
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!