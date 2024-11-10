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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Монца
0:1
Перерыв
Лацио
0'
17' Желтая карточка
Карбони Андреа
18' Желтая карточка
Перейра Педру
0:1
36' Гол
Дзакканьи Маттиа

Ход матча

17'
Карбони Андреа
 
18'
Перейра Педру
 
36'
0:1
Дзакканьи Маттиа
(Гендузи Маттео)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 155 Количество передач 300
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 120
Монца 4.2% (5)
X 5% (6)
Лацио 90.8% (109)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
42
Бьянко
Алессандро
47
Мота
Дани
14
Мальдини
Даниэль
11
Джурич
Милан
II
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
5
Весино
Матиас
9
Педро
Родригес
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
Монца
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Монца
Лацио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.33
Джурич Милан II 3 0.25
Кирьякопулос Георгиос 1 0.08
Мальдини Даниэль 1 0.08
Бьянко Алессандро 1 0.08
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.42
Диа Булайе 4 0.33
Дзакканьи Маттиа 4 (2) 0.33
Педро Родригес 3 0.25
Нослин Тейяни 2 0.17
Весино Матиас 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Исаксен Густав 1 0.08
Патрик 1 0.08
Хила Марио 1 0.08
Чауна Лум 1 0.08
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Бондо Уоррен 2 1
Мальдини Даниэль 3 0
Карбони Андреа 3 0
Джурич Милан II 3 0
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Мота Дани 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Перейра Педру II 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Лацио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
13
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Лацио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
9
38%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
5
36%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3
Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0
Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1

Результаты матчей

Монца
Лацио

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Монца
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
8
3
1
10
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Лацио
 1:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
6.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
20.
Монца
 0:1 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 0:1 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 1:0 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Лацио имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Монца: 36%, Лацио: 64%.
  • 47'
    Лацио контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.5% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Монца 4.2% (5)
    X 5% (6)
    Лацио 90.8% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Лацио
    4.90
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    3.60
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    1.88
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:1 Лацио

    Исход игры
    Монца
    4.2% (5)
    Ничья
    5% (6)
    Лацио
    90.8% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (73)
    Нет
    37.61% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    52.5% (63)
    0:1 Лацио
    19.2% (23)
    0:2 Лацио
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    2:1 Монца
    2.5% (3)
    0:3 Лацио
    2.5% (3)
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