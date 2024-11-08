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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Монца
 
Позже
Лацио
Прогнозы 44
Монца 2.3% (1)
X 4.5% (2)
Лацио 93.2% (41)
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Монца
Лацио

История личных встреч

Монца
Лацио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.36
Джурич Милан II 3 0.27
Кирьякопулос Георгиос 1 0.09
Мальдини Даниэль 1 0.09
Бьянко Алессандро 1 0.09
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.45
Диа Булайе 4 0.36
Дзакканьи Маттиа 3 (2) 0.27
Педро Родригес 3 0.27
Нослин Тейяни 2 0.18
Весино Матиас 1 0.09
Исаксен Густав 1 0.09
Патрик 1 0.09
Гендузи Маттео 1 0.09
Хила Марио 1 0.09
Чауна Лум 1 0.09
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Бондо Уоррен 2 1
Мальдини Даниэль 3 0
Джурич Милан II 3 0
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Мота Дани 2 0
Карбони Андреа 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Лацио
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Монца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
13
Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Лацио
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
2
20%
9
38%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
5
36%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0 Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3
Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0
Лацио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0
Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1

Результаты матчей

Монца
Лацио

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Монца
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
8
3
1
10
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
16.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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    • Прогнозы 44
    Монца 2.3% (1)
    X 4.5% (2)
    Лацио 93.2% (41)
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    Прогнозы на матч Монца - Лацио

    Исход игры
    Монца
    2.3% (1)
    Ничья
    4.5% (2)
    Лацио
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    54.5% (24)
    0:1 Лацио
    13.6% (6)
    0:2 Лацио
    13.6% (6)
    0:3 Лацио
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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