Первый тайм

10' Ворвался в штрафную соперника Дэвис на скорости и пробил по воротам. Отбил перед собой Карнесекки, а после справился и с добиванием от Камара.

9' Из пределов штрафной Дэвис пробивал после неудачного выноса защитника. Бессилен был голкипер, но на линии ворот грудью остановил мяч Коссуну.

8' Проникающий пас Пашалич исполнял в штрафную на Ретеги, но этот пас перехватил в последний момент Бийол.

7' Забросил в штрафную соперника Карлстрём на ход Дэвису, но тот проиграл борьбу за мяч Джимсити и не смог пробить.

6' После навеса с угла поля от Дзаппакосты пробил головой на линии вратарской Самарджич, но мяч полетел над перекладиной.

5' Ушел от соперника по флангу теперь уже Руджери и подал на ближнюю штангу, но Лукман головой не дотянулся до мяча.