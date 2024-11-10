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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Аталанта
0:0
Первый тайм: 9'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 120
Аталанта 97.5% (117)
X 1.7% (2)
Удинезе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Удинезе
4.85
4.80
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8.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
3
Коссуну
Одилон
4
Хин
Исак
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
8
Пашалич
Марио
15
Де
Рон
Мартен
24
Самарджич
Лазар
32
Ретеги
Матео
11
Лукман
Адемола
40
Окойе
Мадука
30
Джанетти
Лаутаро
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
5
Пайеро
Мартин
11
Камара
Хассан
10
Товен
Флорьян
9
Дэвис
Кинан
Аталанта
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Удинезе

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

34 матча

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.47

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.65
0.65

Среднее время на гол

54
139

Всего голов

59
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 1
Лукман Адемола 6 (1) 0.55
Де Кетеларе Шарль 2 0.18
Дзаппакоста Давиде 2 0.18
Самарджич Лазар 2 0.18
Де Рон Мартен 2 0.18
Брешианини Марко 2 0.18
Эдерсон Хонорато 1 0.09
Пашалич Марио 1 0.09
Дзаньоло Николо 0 0
Белланова Рауль 0 0
Руджери Маттео 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.36
Товен Флорьян 3 0.27
Бреннер 1 0.09
Дэвис Кинан 1 0.09
Земура Джордан 1 0.09
Браво Икер 1 0.09
Кабаселе Кристиан 1 0.09
Джанетти Лаутаро 1 0.09
Ловрич Санди 1 0.09
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Ретеги Матео 2 0
Хин Исак 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 3 1
Джанетти Лаутаро 4 0
Бийол Яка 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Туре Сулейман 1 1
Карлстрём Йеспер 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
6
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Удинезе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
4
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

31
15
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
6
19%
1
7%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
5
16%
3
20%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
6
50%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1
Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0
Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2

Результаты матчей

Аталанта
Удинезе

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
5
6
5
6
2.5
1
10
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
4.
Аталанта
 0:0 Заявка 12 7 2 3 29 - 14 23
5.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
6.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Удинезе
 0:0 Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Аталанта
 0:0 Заявка 6 4 1 1 18 - 7 13
4.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
6.
Удинезе
 0:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
9.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
10.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Удинезе
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    10'
    Ворвался в штрафную соперника Дэвис на скорости и пробил по воротам. Отбил перед собой Карнесекки, а после справился и с добиванием от Камара.
  • Опасный момент
    9'
    Из пределов штрафной Дэвис пробивал после неудачного выноса защитника. Бессилен был голкипер, но на линии ворот грудью остановил мяч Коссуну.
  • 8'
    Проникающий пас Пашалич исполнял в штрафную на Ретеги, но этот пас перехватил в последний момент Бийол.
  • 7'
    Забросил в штрафную соперника Карлстрём на ход Дэвису, но тот проиграл борьбу за мяч Джимсити и не смог пробить.
  • 6'
    После навеса с угла поля от Дзаппакосты пробил головой на линии вратарской Самарджич, но мяч полетел над перекладиной.
  • 5'
    Ушел от соперника по флангу теперь уже Руджери и подал на ближнюю штангу, но Лукман головой не дотянулся до мяча.
  • 4'
    По флангу забросил Пайеро на ход Камара, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 3'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Камара. Здесь Дэвис пробил головой, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Аталанты"!
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Удинезе

Исход игры
Аталанта
97.5% (119)
Ничья
1.6% (2)
Удинезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
53.51% (61)
Нет
46.49% (53)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
33.6% (41)
2:0 Аталанта
31.1% (38)
3:1 Аталанта
13.1% (16)
1:0 Аталанта
8.2% (10)
3:0 Аталанта
4.1% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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