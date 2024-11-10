Тур: 12. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
- Нападающий
-
21 Браво ИкерНападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Удинезе
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
34 матча
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.47
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.65
0.65
Среднее время на гол
54
139
Всего голов
59
36
Голов в среднем за матч
1.74
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|1
|Лукман Адемола
|6 (1)
|0.55
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.18
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.18
|Самарджич Лазар
|2
|0.18
|Де Рон Мартен
|2
|0.18
|Брешианини Марко
|2
|0.18
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.09
|Пашалич Марио
|1
|0.09
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.36
|Товен Флорьян
|3
|0.27
|Бреннер
|1
|0.09
|Дэвис Кинан
|1
|0.09
|Земура Джордан
|1
|0.09
|Браво Икер
|1
|0.09
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.09
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.09
|Ловрич Санди
|1
|0.09
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|3
|1
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Бийол Яка
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Туре Сулейман
|1
|1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дэвис Кинан
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
6
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Удинезе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
4
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
31
15
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
6
19%
1
7%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
5
16%
3
20%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
6
50%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1
Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0
Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2
Результаты матчей
Аталанта
Удинезе
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
56
56
110
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 7
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Удинезе
Исход игры
Аталанта
97.5% (119)
Ничья
1.6% (2)
Удинезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
53.51% (61)
Нет
46.49% (53)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
33.6% (41)
2:0 Аталанта
31.1% (38)
3:1 Аталанта
13.1% (16)
1:0 Аталанта
8.2% (10)
3:0 Аталанта
4.1% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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