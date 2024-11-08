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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Аталанта
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 47
Аталанта 95.7% (45)
X 2.1% (1)
Удинезе 2.1% (1)
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Удинезе

История личных встреч

Аталанта
Удинезе

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

34 матча

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.47

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.65
0.65

Среднее время на гол

54
139

Всего голов

59
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 1
Лукман Адемола 6 (1) 0.55
Де Кетеларе Шарль 2 0.18
Дзаппакоста Давиде 2 0.18
Самарджич Лазар 2 0.18
Де Рон Мартен 2 0.18
Брешианини Марко 2 0.18
Эдерсон Хонорато 1 0.09
Пашалич Марио 1 0.09
Дзаньоло Николо 0 0
Белланова Рауль 0 0
Руджери Маттео 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.36
Товен Флорьян 3 0.27
Бреннер 1 0.09
Дэвис Кинан 1 0.09
Земура Джордан 1 0.09
Браво Икер 1 0.09
Кабаселе Кристиан 1 0.09
Джанетти Лаутаро 1 0.09
Ловрич Санди 1 0.09
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Ретеги Матео 2 0
Хин Исак 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 3 1
Джанетти Лаутаро 4 0
Бийол Яка 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Туре Сулейман 1 1
Карлстрём Йеспер 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Аталанта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
6
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Удинезе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
4
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

31
15
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
6
19%
1
7%
1-15
5
16%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
5
16%
3
20%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
6
50%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1
Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3
Удинезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0
Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2

Результаты матчей

Аталанта
Удинезе

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
5
6
5
6
2.5
1
10
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Эмполи
 Заявка 11 3 5 3 8 - 9 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
16.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
17.
Парма
 Заявка 11 1 6 4 14 - 17 9
18.
Венеция
 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.2% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Аталанта 95.7% (45)
    X 2.1% (1)
    Удинезе 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Удинезе
    5.10
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    8.60
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    8.50
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    Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе

    Исход игры
    Аталанта
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Удинезе
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    36.2% (17)
    2:1 Аталанта
    29.8% (14)
    3:1 Аталанта
    14.9% (7)
    1:0 Аталанта
    6.4% (3)
    3:0 Аталанта
    6.4% (3)
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