Тур: 11. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Делажо Вилли
1:0
Перерыв
0'
1:0
29' ГолЛяказетт Александр
34' Желтая карточкаСтассин Лукас
35' Желтая карточкаБоакье Агустен
41' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
Ход матча
29'
34'
35'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
19
Ньякат
Мусса
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
27
Масон
Иван
19
Петро
Лео
14
Мутон
Луи
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
27 Омари ВармедЗащитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
-
16 АбнерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Заха УилфридНападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Сент-Этьен
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
63.3%
13.3%
23.4%
19 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.43
1.63
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.81
0.71
Среднее время на гол
110
126
Всего голов
33
36
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|3
|0.27
|Ляказетт Александр
|2
|0.18
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.18
|Орбан Гифт
|2
|0.18
|Толиссо Корентен
|1
|0.09
|Бенрахма Саид
|1
|0.09
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.09
|Шерки Райан
|1
|0.09
|Тальяфико Николас
|1
|0.09
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.09
|Абнер
|1
|0.09
|Мата Клинтон
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|5 (1)
|0.45
|Сиссоко Ибраим II
|3 (1)
|0.27
|Кафаро Матьё
|1
|0.09
|Наде Микаэль
|1
|0.09
|Стассин Лукас
|0
|0
|Петро Лео
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|3
|0
|Ларсонне Готье
|2
|0
|Петро Лео
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Боакье Агустен
|2
|0
|Амугу Матис
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Мутон Луи
|1
|0
|Стассин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сент-Этьен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сент-Этьен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Лион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Этьен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
1 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
4
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1
Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1
Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1
Результаты матчей
Лион
Сент-Этьен
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лион
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
64
46
28
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 10
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 19
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|14.
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 20
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|8 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 20
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|6 (1)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|5
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Лион
97.5% (115)
Ничья
2.5% (3)
Сент-Этьен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
2:1 Лион
38.1% (45)
2:0 Лион
33.9% (40)
1:0 Лион
13.6% (16)
3:1 Лион
5.1% (6)
3:0 Лион
5.1% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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