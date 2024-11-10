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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лион
1:0
Перерыв
Сент-Этьен
0'
1:0
29' Гол
Ляказетт Александр
34' Желтая карточка
Стассин Лукас
35' Желтая карточка
Боакье Агустен
41' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе

Ход матча

29'
Ляказетт Александр
(Толиссо Корентен)
1:0
34'
 
Стассин Лукас
35'
 
Боакье Агустен
41'
Чалета-Цар Дуе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 118
Лион 97.5% (115)
X 2.5% (3)
Сент-Этьен 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
30
Ларсонне
Готье
27
Масон
Иван
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
4
Эква
Пьер
20
Боакье
Агустен
14
Мутон
Луи
6
Бушуари
Беньямин
22
Давиташвили
Зурико
32
Стассин
Лукас
Лион
4-3-3
Сент-Этьен
4-1-4-1

История личных встреч

Лион
Сент-Этьен

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.3%
13.3%
23.4%
19 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
1:2
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.43
1.63

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.81
0.71

Среднее время на гол

110
126

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 3 0.27
Ляказетт Александр 2 0.18
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.18
Орбан Гифт 2 0.18
Толиссо Корентен 1 0.09
Бенрахма Саид 1 0.09
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.09
Шерки Райан 1 0.09
Тальяфико Николас 1 0.09
Чалета-Цар Дуе 1 0.09
Абнер 1 0.09
Мата Клинтон 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.45
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.27
Кафаро Матьё 1 0.09
Наде Микаэль 1 0.09
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 5 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Орбан Гифт 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 0
Ларсонне Готье 2 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Боакье Агустен 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0

Результаты матчей

Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сент-Этьен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сент-Этьен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6
Лион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Этьен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
18
1 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
4
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1
Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1
Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1

Результаты матчей

Лион
Сент-Этьен

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лион
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 1:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 53'
    Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Сент-Этьен: 37%.
  • 53'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 52'
    Батубинсика Дилан из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Лион пытается что-то создать.
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    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Лион 97.5% (115)
    X 2.5% (3)
    Сент-Этьен 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Сент-Этьен
    8.60
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Лион
    97.5% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Сент-Этьен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.1% (45)
    2:0 Лион
    33.9% (40)
    1:0 Лион
    13.6% (16)
    3:1 Лион
    5.1% (6)
    3:0 Лион
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Сент-Этьен
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