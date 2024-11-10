Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Микаэль Наде получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Микаэль Наде возвращается на поле.

92' Хорошую попытку сделал Муэффек Аймен . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Микаэль Наде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)