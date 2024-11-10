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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лион
1:0
Конец матча
Сент-Этьен
0'
1:0
29' Гол
Ляказетт Александр
34' Желтая карточка
Стассин Лукас
35' Желтая карточка
Боакье Агустен
40' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
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Нуама Эрнест
86' Желтая карточка
Фофана Малик
90' Желтая карточка
Перри Лукас
90'+7

Ход матча

29'
Ляказетт Александр
(Толиссо Корентен)
1:0
34'
 
Стассин Лукас
35'
 
Боакье Агустен
40'
Чалета-Цар Дуе
 
62'
 
Сиссоко Ибраим
Стассин Лукас
65'
Нуама Эрнест
Верету Жордан
 
65'
Тессманн Таннер
Матич Неманья
 
77'
 
Ваджи Ибраима
Боакье Агустен
78'
 
Аппиа Деннис
Масон Иван
78'
 
Муэффек Аймен
Мутон Луи
79'
Мата Клинтон
Шерки Райан
 
79'
Микаутадзе Жорж
Ляказетт Александр
 
81'
Нуама Эрнест
 
86'
Фофана Малик
 
86'
Заха Уилфрид
Фофана Малик
 
87'
 
Амугу Матис
Бушуари Беньямин
90'
Перри Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 118
Лион 97.5% (115)
X 2.5% (3)
Сент-Этьен 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
11
Фофана
Малик
30
Ларсонне
Готье
27
Масон
Иван
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
4
Эква
Пьер
20
Боакье
Агустен
14
Мутон
Луи
6
Бушуари
Беньямин
22
Давиташвили
Зурико
32
Стассин
Лукас
Лион
4-3-3
Сент-Этьен
4-1-4-1

История личных встреч

Лион
Сент-Этьен

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.3%
13.3%
23.4%
19 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
КЛ
1:2
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.43
1.63

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.81
0.71

Среднее время на гол

110
126

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 3 0.27
Ляказетт Александр 2 0.18
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.18
Орбан Гифт 2 0.18
Толиссо Корентен 1 0.09
Бенрахма Саид 1 0.09
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.09
Шерки Райан 1 0.09
Тальяфико Николас 1 0.09
Чалета-Цар Дуе 1 0.09
Абнер 1 0.09
Мата Клинтон 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.45
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.27
Кафаро Матьё 1 0.09
Наде Микаэль 1 0.09
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 5 0
Толиссо Корентен 2 0
Мата Клинтон 2 0
Шерки Райан 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Адриэлсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Перри Лукас 1 0
Абнер 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Фофана Малик 1 0
Орбан Гифт 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 0
Ларсонне Готье 2 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Боакье Агустен 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0

Результаты матчей

Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сент-Этьен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сент-Этьен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6
Лион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сент-Этьен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
19
1 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
4
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
4
17%
1-15
4
24%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Лион 2:2 Лилль - Лион 1:1 Лион - Осер 2:2 Лион - Бешикташ 0:1
Гавр - Лион 0:4 Лион - Нант 2:0 Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1
Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1

Результаты матчей

Лион
Сент-Этьен

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лион
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
5.
Лион
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
7.
Ницца
 Заявка 11 4 5 2 21 - 11 17
8.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
9.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
10.
Тулуза
 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11.
Брест
 Заявка 11 4 1 6 14 - 19 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
13.
Ренн
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 11 3 0 8 8 - 23 9
18.
Монпелье
 Заявка 11 2 1 8 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Лион
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 14 - 5 9
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
12.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 8 - 15 7
15.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 5 - 15 6
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Тулуза
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Брест
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 0 1 5 4 - 20 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Реймс Накамура Кейто 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 5
Тулуза Кассерес Кристиан 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Сент-Этьен: 37%.
  • 96'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 96'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Тальяфико Николас выиграл воздушное противоборство у Ваджи Ибраима.
    • 92'
      Сент-Этьен пытается что-то создать.
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Микаэль Наде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Микаэль Наде возвращается на поле.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Муэффек Аймен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Микаэль Наде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лион 97.5% (115)
    X 2.5% (3)
    Сент-Этьен 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 1:0 Сент-Этьен онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Лион
    97.5% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Сент-Этьен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.1% (45)
    2:0 Лион
    33.9% (40)
    1:0 Лион
    13.6% (16)
    3:1 Лион
    5.1% (6)
    3:0 Лион
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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