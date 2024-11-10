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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ницца
0:1
Первый тайм: 45+'
Лилль
0'
0:1
17' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
37' Желтая карточка
Клосс Жонатан

Ход матча

17'
0:1
Фернандес-Пардо Матиас
(Рибейро Алешандро)
37'
Клосс Жонатан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 119
Ницца 22.7% (27)
X 58% (69)
Лилль 19.3% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
Ничья
Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
22
Н'Домбеле
Тангай
64
Бомбито
Мойзе
26
Бар
Мельвен
92
Клосс
Жонатан
2
Абди
Али
8
Росарио
Пабло
55
Ндайишимийе
Юссуф
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
25
Шо
Мохамед-Али
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
20
Баккер
Митчел
21
Андре
Бенжамин
17
Мукау
Нгалайель
23
Жегрова
Эдон
32
Буадди
Айюб
19
Фернандес-Пардо
Матиас
9
Дэвид
Джонатан
Ницца
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лилль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

89.5%
36.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 0 побед

17 матчей

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

36 матчей

30.6%
50%
19.4%
11 побед 18 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.2%
36.1%
16.7%
17 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
52.8%
36.1%
4 победы 19 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:4
К
0:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

15
28

Голов в среднем за матч

0.83
1.56

Среднее время на гол

108
57

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
95

Всего голов

39
45

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 6 0.55
Мукоко Юссуфа 2 0.18
Шо Мохамед-Али 2 0.18
Абди Али 1 0.09
Клосс Жонатан 1 0.09
Лаборд Гаэтан 1 0.09
Н'Домбеле Тангай 1 0.09
Диоп Софьян 1 0.09
Будауи Хишем 1 0.09
Ндайишимийе Юссуф 1 0.09
Росарио Пабло 1 (1) 0.09
Бога Жереми 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (2) 0.64
Жегрова Эдон 3 0.27
Байо Мохамед 2 0.18
Гомес Анхель 1 0.09
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.09
Мёнье Тома 1 0.09
Баккер Митчел 1 0.09
Диаките Бафоде 1 0.09
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Рибейро Алешандро 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 4 0
Бомбито Мойзе 1 1
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Шо Мохамед-Али 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Рибейро Алешандро 3 0
Мукау Нгалайель 3 0
Мёнье Тома 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Манди Аисса 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Bruno Genesio 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Ницца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
8
Ницца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
57%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
2
11%
7
44%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
4
44%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ницца - Твенте 2:2 Брест - Ницца 0:1 Ницца - Монако 2:1 Ференцварош - Ницца 1:0
Нант - Ницца 1:1 Ницца - ПСЖ 1:1 Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3
Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0

Результаты матчей

Ницца
Лилль

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 9 2 0 33 - 10 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Лилль
 1:0 Заявка 11 6 3 2 17 - 9 21
4.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
5.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
7.
Ницца
 0:1 Заявка 11 4 4 3 19 - 10 16
8.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
9.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 Заявка 11 2 4 5 13 - 20 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 0:1 Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 1:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Анже
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Лилль
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 1 13
4.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
ПСЖ Кан-Ин Ли 6 (1)
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Юссуф Ндайшимие из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 30%, Лилль: 70%.
  • 45'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Н'Домбеле Тангай из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 43'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 42'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 42'
    Ницца контролирует мяч.
  • 41'
    Мукау Нгалайель из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 41'
    Андре Бенжамин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 29%, Лилль: 71%.
    • 35'
      Шанс! Абди Али из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 34'
      Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Лилль контролирует мяч.
    • 33'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Бога Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Ницца начинает контратаку
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 29%, Лилль: 71%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 29'
      Шанс! Юссуф Ндайшимие из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 29'
      Бога Жереми из команды Ницца подал угловой слева.
    • 29'
      Манди Аисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 28'
      Шо Мохамед-Али из команды Ницца в офсайде
    • 28'
      Ницца начинает контратаку
    • 28'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 28%, Лилль: 72%.
    • 24'
      Лилль контролирует мяч.
    • 23'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 22'
      Лилль контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 21'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 29%, Лилль: 71%.
    • 20'
      Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.
    • 20'
      Буадди Айюб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Жегрова Эдон задерживает мяч рукой
    • 18'
      Ницца контролирует мяч.
    • 18'
      Фантастический гол, где все сам сделал Фернандес-Пардо Матиас!
    • 17'
      Рибейро Алешандро сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Фернандес-Пардо Матиас забивает с правой ноги!
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Диаките Бафоде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Диаките Бафоде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Бога Жереми из команды Ницца в офсайде
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 28%, Лилль: 72%.
    • 15'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 14'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 13'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 33%, Лилль: 67%.
    • 10'
      Бомбито Мойзе успешно блокирует удар.
    • 10'
      Фернандес-Пардо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Диаките Бафоде из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Росарио Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Андре Бенжамин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 6'
      Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 40%, Лилль: 60%.
    • 5'
      Бога Жереми из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Рибейро Алешандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Гессан Эванн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 3'
      Шанс! Дэвид Джонатан из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 3'
      Баккер Митчел из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Дэвид Джонатан задерживает мяч рукой
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 119
    Ницца 22.7% (27)
    X 58% (69)
    Лилль 19.3% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Лилль
    3.25
    3.30
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:1 Лилль

    Исход игры
    Ницца
    22.7% (27)
    Ничья
    58% (69)
    Лилль
    19.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.57% (34)
    Меньше
    70.43% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (61)
    2:1 Ницца
    12.6% (15)
    1:2 Лилль
    11.8% (14)
    1:0 Ницца
    5.9% (7)
    0:1 Лилль
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Лилль
    1.7% (2)
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